Los primeros episodios de 'Cyberpunk: Eggerunners' se podrán ver en Twitch antes del estreno oficial en Netflix, aunque el preestreno tiene truco

'Cyberpunk: Edgerunners' tiene el potencial para convertirse en uno de los grandes estrenos de la temporada. Ya de base cuenta con el nombre de 'Cyberpunk 2077' (aunque el juego no saliese para gusto de todos), pero además viene animado por Studio Trigger y lo que hemos podido ver en los adelantos tiene una pinta estupenda.

El anime se estrenará en Netflix el próximo 13 de septiembre, pero si le tenemos muchas ganas a la serie habrá una manera de poder ver los tres primeros capítulos un poquito antes de que lleguen a la plataforma.

Desde la cuenta oficial de 'Cyberpunk: Edgerunners' han confirmado que van a celebrar un evento especial donde se podrán ver los tres primeros episodios del anime el 12 de septiembre, un día antes del estreno oficial.

La "fiesta de preestreno" será online a través de Twitch a las 19:00 CEST, y también animan a los streamers de todo el mundo a apuntarse a retrasmitir los episodios para su propio público. Desde la web del anime también se han compartido varios materiales como logotipos y música para que cada streamer pueda personalizar su propio canal con la estética de 'Cyberpunk: Edgerunners'.

Don't miss the chance to watch the first three episodes of Cyberpunk: Edgerunners before its official premiere!



🎉 Come and join our watch party on @Twitch on Monday, September 12th at 7 PM CEST 🎉



P.S. The event is co-streaming friendly! Learn more: https://t.co/En1ICtcc6n pic.twitter.com/AgN2FuiKOk