Por qué Akira Toriyama dejó de dibujar manga y 'Dragon Ball Super' pasó a ser cosa de Toyotaro

Después de 'Dragon Ball Z' muchos daban la serie completamente por cerrada, y más teniendo en cuenta que Akira Toriyama no quiso saber nada en su momento de la secuela en anime con 'Dragon Ball GT'. Se ve que con el tiempo la cabra tiró al monte y Toriyama regresó a 'Dragon Ball' pero con mucha más calma y con otro artista a los lápices.

La razón física, y la razón emocional

Aunque Toriyama no ha dejado nunca el dibujo del todo y de vez en cuando ha ido lanzando alguna historia corta, las largas serializaciones de manga son cosas del pasado. Ser un dibujante de éxito en la industria pasa factura, y llegó un momento en el que Toriyama se dio cuenta de que no podía más. Ya mientras publicaba 'Dr. Slump', el mangaka a veces pasaba varias noches sin dormir y notó que su salud se empezaba a deteriorar e incluso dijo que "Sentía que me iba a morir".

Así que cuando le picó el gusanillo para continuar la historia de Goku, decidió dejar la serie de 'Dragon Ball' en manos del dibujante Toyotaro, quien se había ganado cierto renombre en Japón por sus mangas fan en los que imitaba el estilo de Toriyama con bastante buena mano.

Hoy en día Toyotaro es la principal fuerza creativa detrás de 'Dragon Ball Super', aunque Toriyama también colabora con él en el guión del manga e incluso realiza algunos diseños de personajes concretos. Pero Toriyama se ha apartado por completo del dibujo desde hace años.

Ahora bien, según Toriyama también hay otra razón por la que ya no dibuja manga de manera regular: porque perdió su portalápiz favorito. Para el mangaka, su equipo de dibujo tiene un valor sentimental tremendo y había comprado este portalápices cuando tenía 14 años. Le había acompañado toda su carrera, y dibujar sin él se sentía demasiado raro.

"Sand Land estaba terminado y estaba escaneando el manuscrito a tinta en un ordenador, y usaba un programa para aplicar colores sólidos con mis propios tonos. Posiblemente casi no dormía... Después de terminar todos los capítulos, perdí mi adorado portalápices de madera que llevaba usando desde antes de empezar a publicar", explicó Toriyama. "Intenté comprarme uno nuevo y afilarlo, pero no se sentía bien. Desde entonces, lo he usado como una excusa para casi no dibujar manga".

Que esta excusa también puede ser una broma de Toriyama para justificar que ahora se toma las cosas con más calma, aunque sí que es cierto que para los dibujantes su material es sagrado. Después de publicar 'Sand Land' (que este año estrena película), Toriyama ha seguido dibujando manga pero a otro ritmo y publicando pequeñas historias cortas para diferentes series... aunque la serie más larga con la que se ha mojado desde que perdió su adorado portalápices fue 'Jaco, el Patrullero Galáctico' en 2013, y apenas se quedó en un volumen recopilatorio.

Desde entonces se ha quedado en el asiento de guía con Toyotaro para 'Dragon Ball Super', y a crear de una manera más tranquila. Que el maestro se merece el descanso.

