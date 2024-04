¿Qué está pasando con 'Dragon Ball Daima? El nuevo anime de Akira Toriyama podría retrasarse y los fans están que trinan con Toei Animation

Hace unos meses se confirmó de la nada que 'Dragon Ball' y Goku volvían al mundo del anime... Aunque la verdad es que no como les esperábamos. En lugar de continuar el anime semanal de 'Dragon Ball Super', porque ya hay unos cuantos arcos del manga que se podrían adaptar, en Toei Animation había optado por un anime original en el que participaba el mismo Akira Toriyama.

'Dragon Ball Daima' promete regresar a los orígenes de la saga, y el propio Toriyama estaba involucrado en la producción y el desarrollo del anime antes de su repentino fallecimiento. Pero para estrenarse en apenas unos meses, Toei anda sorprendentemente silenciosa.

¿Se nos va al año que viene?

En teoría, el estreno de 'Dragon Ball Daima' sigue fijado para otoño de 2024, y algunas filtraciones apuntan a que podremos verla a partir de octubre. Sin embargo, las alarmas de un posible retraso han venido sonando porque Goku ha sido incluido en el calendario oficial de Toei Animation para 2025.

Esto simplemente podría significar que Toei quiere darle un espacio a 'Dragon Ball Daima' en el calendario (y mira que había formas de incluirle), pero también podría apuntar a un estreno para 2025. Especialmente porque hay bastantes rumores sobre que el anime se retrasará debido a la muerte de Toriyama.

Independientemente de si 'Dragon Ball Daima' se retrasa o no, muchos fans sí que se han quejado con bastante razón de la poca promoción que la compañía está haciendo del nuevo anime. Apenas se han dejado ver imágenes ni tráilers, y no se conocen prácticamente detalles de 'Dragon Ball Daima'... Además de que Toei reutiliza la misma imagen de Goku para todas sus promociones una y otra vez.

Esto encima choca con que parece haber sido incluido como un pegote en el calendario, y sin demasiado ruido, mientras que otras series como 'One Piece' o 'La mágica Doremi' sí que tienen muchísimo más protagonismo. Con lo que a nivel internacional parece que tendremos otro caso como el de 'Dragon Ball Super: Super Hero', que en su momento tuvo una promoción bastante regulera.

"Me rompe la cabeza lo mierdera que está siendo la promoción de Toei Animation de 'Dragon Ball Super: Super Hero'. Soy un gran fan de 'Dragon Ball' de Estados Unidos y hay miles de millones de fans por todo el mundo, no solo en Japón. Y el fan más casual no tiene ni idea de que la película sale la semana que viene", escribió un fan en 2022. "La promoción de Toei Animation es una absoluta basura, y necesitan salirse de sus viejas costumbres y empezar a esforzarse".

"Solamente hemos visto dos tráilers cortos. Sé que todavía quedan unos cinco meses, pero no quiero que esto se convierta en otra situación como 'Super Hero', en la que no enseñaron nada hasta un mes antes del estreno. 'Sparking Zero' ha sido la única cosa con una promoción decente", se quejaba otro fan estos días.

Hay que recordar que parece que el tema de la licencia de 'Dragon Ball' no es tan sencillo. Porque aunque Toei Animation se ha encargado siempre del anime ahora Capssule Corporation Tokyo se encarga de la planificación de las películas, animes, videojuegos y otros materiales derivados del manga. Así que quizás ni una ni otra compañía tienen poder absoluto para decidir qué se hace con la franquicia.

Aunque sí que es cierto que, a pesar de que hemos tenido dos películas entre medias, el anime de 'Dragon Ball Super' continúa en un limbo y no tiene pinta de que vaya a salir de ahí en este momento. Con los principales esfuerzos de Toei dedicados a 'One Piece', parece que 'Dragon Ball' se ha ido quedando como una vieja gloria que el estudio no quiere recuperar del todo. O, por lo menos, que no le echa demasiadas ganas.

