'Rozé of the Recapture' no será el último anime de 'Code Geass'. El 20 aniversario de Lelouch anda cerca y ya hay "múltiples" proyectos a la vista

La verdad es que este año ha sido bastante movido para los fans de 'Code Geass', porque no solo se ha estrenado la secuela 'Rozé of the Recapture' en Disney+, sino que también el anime original ha regresado a streaming y además estrenando doblaje en castellano.

Además, Sunrise quiere tirar la casa por la borda para celebrar el 20 aniversario de la franquicia, y hay confirmado que ya tienen nuevos animes en marcha.

¿Revoluciones, recapturaciones y Requemás?

En 2026 se cumplirán veinte años del estreno de la primera temporada de 'Code Geass'. El anime se expandió en dos temporadas y una saga de películas que volvían a contar la serie, además de mangas, novelas ligeras e incluso videojuegos.

Después vino la película ' Code Geass: Lelouch of the Re;surrection' y la nueva serie ' Code Geass: Rozé of the Recapture', pero desde Sunrise ya prometen que tienen varios proyectos más en marcha para seguir expandiendo la franquicia.

"Usé mi propio Geass para preguntarle a Taniguchi [Kojiro, productor de la serie] que hiciera una secuela, así que espero que podamos tener más historias sobre Rozé y Sakuya y todo el mundo muy pronto", dijo Kohei Masaki, la voz de Rozé.

Todavía no se ha confirmado de qué tratarán estos nuevos proyectos, pero uno de ellos bien podría ser una secuela directa de 'Rozé of the Recapture'. Aunque al final se celebra el aniversario de la serie original y Lelouch, así que no sería de extrañar si uno de los nuevos animes fuera algún tipo de historia centrada en él.

Mientras tanto, en el canal oficial de YouTube de Code Geass se podrán ver capítulos recopilatorios entre el 28 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025. También se preparan maratones de las 13 películas de la serie, aunque por desgracia tiene toda la pinta de que estos eventos no saldrán de Japón.

