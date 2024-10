Es uno de los mejores animes de mechas de la historia, y acaba de llegar a Prime Video. La temporada 1 'Code Geass' ya está disponible y estrena doblaje en castellano

'Code Geass' era uno de esos animes clásicos que nos habían dejado con la espinita clavada, porque aunque en su momento estuvo disponible en Netflix llevaba ya mucho tiempo desaparecido del streaming y encima no se había licenciado oficialmente en España.

Hace unos meses Selecta Visión nos dejó un sorpresote licenciándola, y además ya se puede ver en su plataforma de streaming. Pero ahora 'Code Geass' se ha vuelto mucho más accesible con su llegada a Amazon Prime Video.

El de la rebelión

Desde septiembre se ha venido estrenando en AnimeBox pero ahora 'Code Geass' da el salto a Amazon Prime Video, donde ya tenemos disponible la primera temporada del anime con sus 25 capítulos.

Llega tanto en versión original subtitulada como con el nuevo doblaje en castellano que se ha realizado. Ahora faltaría la segunda mitad de la serie, que consta de otros 25 capítulos para cerrar del todo la serie y la historia de Lelouch, uno de los animes de mechas y más renombrados que nos ha dejado Sunrise.

Eso sí, hace algunos años comenzó una nueva saga en formato de películas. Primero con recopilaciones de la serie y luego una secuela estrenada en 2019 titulada 'Code Geass: Lelouch of the Re;surrection'. La entrega más reciente de la franquicia es 'Code Geass: Rozé of the Recapture', una nueva serie que se estrenó en verano en Disney+.

Ambientada en un Japón alternativo, el imperio británico se ha establecido como la mayor potencia del mundo y ha colonizado gran parte del planeta. El país nipón ahora es simplemente conocido como "Area 11", y varios grupos rebeldes intentan liberar Japón sin éxito. Lelouch Lamperouge es un estudiante británico con cuentas pendientes contra la familia real británica, y cuando una chica llamada C.C. le otorga el Geass decide unir fuerzas con la resistencia japonesa.

