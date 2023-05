Siempre nos hemos preguntado por qué Krillin no tiene nariz en 'Dragon Ball', y por suerte Akira Toriyama lo reveló hace décadas

En 'Dragon Ball' tenemos diseños de personajes icónicos y algunos bien estrafalarios que hacen que el anime sea reconocible de un chasquido. Pero a pesar de los aliens, los puercos parlantes, y todas las criaturas que hay, siempre hay uno que llama la atención porque... bueno, ¿por qué Krillin no tiene nariz?

Krillin es casi uno de los personajes que más tiempo llevan en 'Dragon Ball', y uno de los primeros amigos de Goku, así que llama bastante la atención al compararle con el resto de personajes. Y por supuesto, Akira Toriyama tocó el tema de su nariz hace muchos, muchos años.

Puede respirar, pero "normal" no es

Cuando empezó 'Dragon Ball' era estaba mucho más en la línea de un manga de comedia, así que quizás Toriyama tampoco le dio muchas vueltas a algunos diseños de personajes es muy posible que simplemente el diseño le pareciese curioso y quedase bien con su caricatura de un monje guerrero.

Con el tiempo 'Dragon Ball' fue creciendo cada vez más y la historia evolucionando y cambiando de tono, y cuando Krillin se convirtió en el único personaje sin nariz los fans comenzaron a hacer preguntas. Pues allá por 1987, Toriyama dio una explicación muy curiosa y en su línea en una entrevista.

"Bueno, es que Krillin tiene una característica física que le permite respirar a través de su piel”, soltó Toriyama.

Porque aunque no tenga nariz física en sí, parece que Krillin sigue teniendo el sentido del olfato y respira por la piel. Aunque bueno, también hay que coger la explicación con pinzas porque la nariz de Krillin existe o no cuando más conviene... Porque como vimos en la 21ª Edición del Torneo de las Artes Marciales, cuando Krillin casi es arrollado por Bacterian y su tremendo hodor solo consigue salir victorioso cuando Goku le recuerda que el mal olor de su oponente no debería afectarle "porque no tiene nariz".

Así que quizás Toriyama decidiera ponerle fin al debate con la explicación de que Krillin respira a través de la piel y su sentido del olfato es un poco particular, y a otras pascuas. En cualquier caso, su hija Marron también ha heredado esta característica y Krillin ya no es el único en su especie.

