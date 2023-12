Si te dolieron las muertes en 'Naruto', Masashi Kishimoto ya nos dijo a quién echar la culpa: a 'One Piece' y Eiichiro Oda

Igual que los protagonistas de los mangas a veces tienen piques tremendos que les ayudan a ser mejores y más fuertes... A veces los piques fuera de las viñetas también ayudan a catapultar una historia.

En el caso de 'Naruto', su autor Masashi Kishimoto tenía una rivalidad (un tanto unidireccional) con Eiichiro Oda, el autor de 'One Piece'. Y gracia a este pique, consiguió elevar su manga de ninjas hasta uno de los más grandes de la revista Shonen Jump.

Cambio desde cero

El afán por superar a Oda era gasolina para Kishimoto. Pero no es en lo único en lo que la publicación de 'One Piece' afectó a 'Naruto', si no también en el propio tono de la historia. Porque una de las cosas que llegado el momento caracterizan a 'Naruto', es que las tramas se vuelven mucho más crudas y los personajes llegan a caer como moscas.

Y según admitió el propio Kishimoto en una entrevista en 2013 con Jump Versus, la principal razón para este giro fue darle a 'Naruto' su propia personalidad para ir en la dirección contraria de 'One Piece'.

"One Piece' es básicamente una historia muy alegre, así que siempre he pensado en 'Naruto' como todo lo contrario. En 'Naruto' trato de hacer batallas más serias matando a personajes, ya que Oda ha dicho que no mata a muchos personajes", admitió el mangaka. "Pero de lo contrario, no creo que 'Naruto' fuese tan popular".

Está claro que teniendo una competencia tan fuerte, Kishimoto fue muy sabio al saberse despegar de lo que estaba haciendo Oda, sobre todo para ganarse a sus propios lectores que quizás buscaban algo diferente. Porque si las peleas de 'One Piece' han llegado a tener ese toque ridículo a lo 'Looney Tunes', con 'Naruto' su creador se centró en darle mucha más gravedad a los combates... Aunque eso significase cargarse al personaje favorito de alguien.

