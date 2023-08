Si 'Naruto' tuvo tanto éxito fue gracias a 'One Piece' y al tremendo pique que nació entre sus autores: "No solo quería ser como él, también quería superarle"

Con la edad dorada del manganime de los años 2000 nos llegó el icónico trío formado por 'Naruto', 'One Piece' y 'Bleach', tres mangas que nacieron en la revista Shonen Jump y que arrasaron en popularidad como muy poquitos antes lo habían conseguido.

Y es que lo tienen todo: acción, personajes muy bien definidos, mundos y lores ricos y llenos de posibilidades... Y en parte llegaron a donde llegaron gracias a la rivalidad entre sus autores, o por lo menos el pique de Masashi Kishimoto fue uno de los principales motores cuando comenzó a dibujar 'Naruto'.

El Sasuke de su Naruto

Medirse con Eiichiro Oda no es nada fácil. Porque aparte de que lleva ya 24 años dibujando 'One Piece', está considerado como uno de los mejores autores de manga gracias a su ritmo imparable a la hora de crear. Pero como a Kishimoto no le debe de gustar ponerse las cosas fáciles, esa fue la vara que eligió cuando empezó a publicar su manga.

El autor de 'Naruto' confesó en una entrevista que Eiichiro Oda es un poco como su propio Sasuke, y que incluso le consideraba su rival dentro de la Shonen Jump.

"One Piece' debutó más o menos un año antes de que lo hiciera 'Naruto'. Aunque tenemos la misma edad, [Oda] se me adelantó. Al principio le tenía mucha envidia y sin embargo, al mismo tiempo, quería ser como él y también quería superarle", admitió Kishimoto. "De alguna manera, siento que la razón por la que 'Naruto' se publicó y tuvo tanto éxito fue por 'One Piece".

Así que si las rivalidades entre personajes ayudan a que se vuelvan más fuertes, también ayuda a que los autores salgan adelante. Puede que Oda mientras tanto estuviera tan tranquilo a sus cosas centrándose en su manga, pero el afán por superarle fue justo la gasolina que Kishimoto necesitaba mientras desarrollaba a los ninjas de Konoha. Naruto tiene a Sasuke, Goku tiene a Vegeta... y Kishimoto tiene a Oda.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming