'Bleach' es una serie legendaria, pero no consigue enganchar a los nuevos fans potenciales: los animes que más abandona el público son (irónicamente) los más populares

Engancharse a un anime nuevo no es fácil, sobre todo cuando tiene decenas o cientos de capítulos en la lista de reproducción (o incluso pasan de los mil y pico y no parece que vayan a cerrarse pronto).

Precisamente el número de capítulos y la popularidad del anime van muchas veces de la mano, y los más largos (sobre todo los shonen de acción) suelen ser los más populares y que arrastran tras de sí a miles y miles de fans. Pero por desgracia, también son de los que la gente se cansa antes y no llega a completar.

Ichigo no engancha del todo

'Bleach' es uno de los animes que pertenecen al Big Three, el gran trío legendario del anime que forma junto a 'Naruto' y 'One Piece', y encima el año pasado volvió con fuerza gracias a su serie secuela 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Pero a pesar de la popularidad de Ichigo, el anime de Studio Pierrot es el más abandonado por los potenciales fans.

Según My Anime List, más de 200 mil personas abandonaron el visionado de 'Bleach' sin llegar a completarlo. Y eso que al final la serie original "solo" cuenta con 366 capítulos, pero para muchos espectadores la cantidad de relleno (sobre todo en los primeros tramos del anime) les hizo perder el interés en la trama principal.

Otro anime de Pierrot que tampoco sale bien parado es 'Boruto', con 185 usuarios que han decidido despedirse de Konoha por las mismas razones: poca trama y una cantidad de relleno descomunal que además se desvía demasiado del manga original. Para terminar de completar el podio tampoco se libra 'One Piece', con más de 170 mil personas que lo han abandonado porque la serie de anime se hacía demasiado larga y cuesta arriba.

Resulta muy curioso el caso de 'Sword Art Online', cuya serie original solo tiene 24 capítulos pero la cantidad de spin-offs y tropos trillados de isekai de fantasía no terminan de convencer mucho a los que llegan de nuevas a la serie, con lo que unas 115 mil personas se bajaron del carro en algún momento del visionado.

El punto positivo

Ahora bien, no todo es tragedia para los shonen de fantasía y el ganador absoluto es 'Shingeki no Kyojin'. El anime de Wit Studio y MAPPA es uno de los menos abandonado según My Anime List porque consigue enganchar con una historia adictiva y una animación espectacular que no cae en rellenos innecesarios (aunque en su momento supusiera pausar el anime durante años)

Aunque el privilegio de ser el anime menos abandonado y con mejor "tasa de completación" es 'Erased', el thriller con viajes en el tiempo de 12 capítulos y que tan solo han abandonado unas 15 mil personas. También hay que decir que 'Erased' tiene a su favor que es un anime corto y contenido, así que las comparativas tampoco son del todo justas.

Así que al final los fans lo tienen claro: menos capítulos y una buena historia siempre es preferible a relleno innecesario y bajones de calidad para mantenerse en antena durante años.

