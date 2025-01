La temporada 2 de 'One Piece' sigue creciendo. Neflix revela nuevos fichajes para Baroque Works y Drum Island, pero aún se reserva una gran sorpresa

Poquito a poco se van moviendo las cosas con la serie de 'One Piece' de Netflix, aunque sabemos que el rodaje se está desarrollando en Sudáfrica y Eiichiro Oda pudo visitar el set este verano. Ya se han ido desvelando muchos de los grandes fichajes, como el de Joe Manganiello como Crocodile, pero Netflix ha revelado otra ronda de reparto esta semana.

Más para la lista

Ya vamos completando poco a poco el elenco de Baroque Works, y ahora desde sus redes sociales Netflix ha confirmado que Sophia Anne Caruse interpretará a Miss Goldenweek. La actriz previamente ha trabajado en 'The School for Good and Evil', también en Netflix, y el musical de 'Beetlejuice'.

Además de seguir ampliando Baroque Works, también crece la lista de personajes en Drum Island, el hogar de Chopper. En esta nueva tanda de fichajes tenemos ahora a Anton David Jeftha como K.M, y Mark Penwill como Chess, dos de los subordinados de Wapol.

Jeftha es un actor sudafricano que anteriormente trabajó en 'Escape Room: Tournament of Champions', mientras que a Penwill le hemos podido ver en 'Swim Hard' y 'The Fix'.

En los próximos meses podemos esperar que siga el goteo de fichajes, aunque parece que tras la revelación de Crocodile y Nico Robin Netflix todavía se está guardando una de las mayores sorpresas para la traca final: a Ace. Portgas D. Ace es uno de los personajes favoritos de los fans de 'One Piece' y hay muchas expectativas sobre su fichaje, con muchos rumores alrededor de Xolo Maridueña que tendremos que ver si terminan siendo ciertos.

Otros de los fichajes que esperamos poder conocer pronto es el de Dragon, que debería aparecer al inicio de la temporada... Y también quizás un mejor vistazo a Chopper y a su actor o actriz de voz. Y ya estaríamos cada vez más preparados para meternos de lleno en el Grand Line.

