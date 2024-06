La temporada 2 de 'Oshi no Ko' está a la vuelta de la esquina y por fin revela dónde podremos ver en streaming el anime cada semana

Ya estamos a punto de despedirnos de junio y en nada arranca la temporada de anime de verano con un porrón de estrenos. Y la verdad es que en cuanto a segundas temporadas y continuaciones, la parrilla está bastante cargada. Pero sin duda una de las series de anime más esperadas para estos meses tiene que ser 'Oshi no Ko'.

Cambiamos los conciertos por el teatro

El anime de idols ya triunfó a lo grande el año pasado y su segunda temporada promete estar al mismo nivel. Ya sabíamos que se estrenaba el próximo 3 de julio, pero a pesar de que el estreno estaba tan cerca todavía estaba en el aire su distribución internacional.

En muchos territorios HIDIVE se encargará de emitirla, pero desde hace algunos meses esta plataforma ya no ofrece servicio en España. Pero por suerte AnimeBox ha podido tomar la delantera y ha confirmado definitivamente que se encargará de retransmitir 'Oshi no Ko'.

Según ha confirmado desde sus redes sociales, en AnimeBox podremos seguir los nuevos capítulos de 'Oshi no Ko' en japonés subtitulado a partir del 3 de julio a las 17:30, y cada miércoles se podrá ver un nuevo episodio en simulcast. Por ahora no hay nada confirmado sobre el doblaje, pero teniendo en cuenta que la primera temporada de 'Oshi no Ko' se ha doblado en castellano para la plataforma podemos esperar que la segunda también se doble en algún momento.

La segunda temporada de 'Oshi no Ko' reanuda la búsqueda de Aqua para encontrar a su padre, y tanto él como su hermana Ruby terminan involucrados en una producción teatral. Aunque por el camino, Aqua también se encuentra metido en un triángulo amoroso inesperado.

