'Tower of God' confirma por sorpresa la temporada 2 del anime... aunque el manhwa sigue de parón indefinido

Hace un par de años Crunchyroll se lanzó a la piscina para producir sus propios animes originales, y la primera hornada nos dejó con varias adaptaciones de webtoons coreanos como 'The God of High School' y 'Noblesse', aunque sin duda la serie original que más tracción ha cogido ha sido 'Tower of God'.

Tras un par de años de parón y completamente por sorpresa, durante la Crunchyroll Expo 2022 se ha confirmado que si nos quedamos con ganas de más, ya hay una segunda temporada del anime en marcha.

Temporada 2 confirmada, pero toca esperar

La primera temporada de 'Tower of God' consta de 13 episodios que se estrenaron a lo largo de la primavera de 2020 en Crunchyroll. La adaptación a anime del manhwa de S.I.U en general ha tenido buena acogida, pero por ahora solo teníamos ruido estático respecto a si habría más hipotéticos capítulos.

Al final parece que ha sonado la campana y ya sabemos que habrá una segunda temporada de 'Tower of God'. Por ahora para confirmar la noticia se ha lanzado un tráiler que sirve de resumen para la temporada anterior (así que cuidado con los posibles spoilers), pero no hay mucha más información al respecto más allá de que se estrenará en Crunchyroll.

No sabemos en qué punto está la producción, así que igual todavía tardamos unos cuantos meses en tener más detalles sobre los nuevos capítulos. Con la poquita información que se ha revelado, habría que apuntar hacia finales de 2023 para el estreno, siendo muy optimistas.

Por otro lado, el mes pasado se confirmó que el manhwa entra en un hiato indefinido por la salud de su autor y no se ha dado un tiempo estimado para su regreso mientras S.I.U se recupera.

Teniendo en cuenta que 'Tower of God' por ahora consta de 550 capítulos y la primera temporada apenas cubrió 79 de estos, todavía queda mucho material por adaptar hasta alcanzar al manhwa y mucho material para leer y releer. Así que mientras tenemos nuevas noticias del anime, solo queda esperar que su autor tenga tiempo para descansar y su salud mejore.