La última película de 'One Piece' casi contó con dos grandes villanos del anime... hasta que un guionista le paró los pies al mismísimo Eiichiro Oda

Aunque sabemos que las películas de 'One Piece' no son exactamente canon (más que nada porque sería casi imposibles situarlas en medio del anime), muchos de los eventos que ocurren en ellas sí que lo son. Una de las más relevantes hasta la fecha ha sido 'One Piece Film Red', que por fin traía de vuelta a Shanks el Pelirrojo y arrojaba algo de luz sobre su pasado.

De entrada presentaba a su hija Uta, y también nos hizo alguna pequeña revelación sobre cómo se ganó su gran recompensa. Pero en su momento Eiichiro Oda tenía varios planes para esta película, y eso pasaba por incluir a algunos de nuestros villanos favoritos.

¿El regreso de los Shichibukai?

En una entrevista con la web de One Piece, Oda reveló que en su momento quería que Donquixote Doflamingo y Sir Crocodile, dos antiguos Shichibukai, se hubieran dejado caer por 'One Piece Film: Red'.

"Sería divertido si Doflamingo y Crocodile aparecieran en la película", llegó a decir el mangaka... aunque por suerte o por desgracia, el guionista principal de 'One Piece Film: Red' le paró los pies. Tsutomu Kuroiwa tenía muy claro que esta película debía centrarse en Shanks, en Uta y en su relación, y tratar de encajar a estos personajes habría sido cargar demasiado la trama.

Sí que es cierto que 'One Piece Film: Red' es un festival de cameos en el que entra hasta la Marina y sus almirantes, pero tanto Doflamingo como Crocodile son dos personajes bastante poderosos y carismáticos que no estarían simplemente de pegote en el público, y podrían desviar demasiado la atención. Además, Kuroiwa señaló que los villanos ya estuvieron muy presentes en 'One Piece: Estampida', la anterior película de anime, e igual sería demasiado refrito.

Por ahora no hay más películas anunciadas, aunque en su momento el actor de voz de Jinbe aseguró que los responsables de 'One Piece' ya estaban trabajando en una más... Así que quizás haya suerte y Oda se salga con la suya para la próxima.

