Tras 'One Piece Film Red', Toei ya estaría planeando la siguiente película de anime de la franquicia... aunque hay malas noticias con su posible fecha de estreno

La verdad es que 2022 fue un año redondo para 'One Piece', que además celebraba el 25 aniversario del manga. 'One Piece Film Red' se estrenó por todo lo alto y es uno de los grandes taquillazos de la historia y encima el anime semanal fue la serie más vista en todo el mundo en 2022.

Todavía tenemos mucho anime por delante... y además parece que ya estarían empezando a plantarse las semillitas de la siguiente aventura en cines de los Sombrero de Paja.

Las cosas de palacio van despacio

Ha sido Artur (@newworldartur) quien ha hablado de que la siguiente 'One Piece Film' ya estaría en producción, aunque en un estado muy temprano. Con esto, lo más seguro es que todavía se estén desarrollando las primeras fases del guión y quizás algunos bocetos.

Hay que coger esta información con pinzas y desde Toei todavía no se ha confirmado oficialmente, pero sí que es cierto que Artur siempre da información muy fiable sobre la franquicia. Además, ha sido el actor de voz de Jinbe, Katsuhisa Hoki, quien dijo en su propio Twitter que "las cosas están progresando con fluidez con la producción de la siguiente película", y siempre se ha ido solapando el inicio de una producción con el estreno de la película anterior.

Ahora bien, las películas de 'One Piece' se tiran bastante tiempo en desarrollo y por eso suelen ir bastante espaciaditas. 'Gold' se estrenó en 2016, 'Stampede' en 2019, y 'Red' ha caído en 2022, con lo que suele haber una distancia de entre tres o cuatro años entre ellas.

Así que si ya ha arrancado esta pre-producción de la siguiente 'One Piece Film', deberíamos poder esperarla como pronto para 2025 o 2026. Para entonces debería haber terminado el Arco del País de Wano en el anime y posiblemente estuviéramos ya en esta saga final... por lo que puede pasar de todo en la película.

Mientras tanto, lo que sí que se estrena este año es la serie en acción real de 'One Piece' que prepara Netflix. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma, especialmente porque antes no ha tenido mucha suerte con las adaptaciones de anime, y aunque aún no hay fecha de estreno concreta su estreno sí que sabemos que llegará en 2023.