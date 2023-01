'One Piece' domina la taquilla japonesa: un año buenísimo para las películas de anime en el que 'Dragon Ball' se queda fuera del Top 10

Ya hemos dado la bienvenida a un nuevo año, y respecto a 2022 la verdad es que no podemos quejarnos en cuanto a estrenos de anime... Y más si hablamos de franquicias gordas.

Aunque la competición ha sido muy feroz en taquilla, 2022 sin duda era el año de 'One Piece', que además celebraba su 25 aniversario, y para cerrar bien el año se ha coronado como la estrella de la taquilla japonesa con su última película.

El Rey de los Piratas también reina en taquilla

Viendo las cifras que ha ido consiguiendo desde su estreno en agosto, no sorprende demasiado que 'One Piece Film Red' sea la película más taquillera del año en Japón con un total de 18,78 millardos de yenes (unos 134,28 millones de euros).

Después le sigue 'Jujutsu Kaisen 0' con 13,8 millardos de yenes (98,67 millones de euros) y rompiendo una lista llena de anime está 'Top Gun: Maverick' con 13,5 millardos de yenes (96,53 millones de euros). Completando el Top 5 estaría 'Suzume no Tojimari' de Makoto Shinkai con sus 10,01 millardos de yenes y 'Detective Conan: La novia de Halloween' con 9,78 millardos de yenes.

'One Piece Film Red' todavía se proyecta en algunos cines y 'Suzume no Tojimari' aún no se ha estrenado completamente a nivel internacional, con lo que no podemos dar por cerradas sus recaudaciones y no estamos hablando de cifras definitivas.

Aún así, y con todos estos estrenos de anime, lo que sorprende es que 'Dragon Ball Super: Super Hero' ni siquiera está entre el TOP 10 de películas japonesas más taquilleras del año. Según los datos de ANN, otras películas como 'Shin Ultraman' o 'Confidence Man JP Eiyūhen' sí que han conseguido colarse en la lista, pero lo último de 'Dragon Ball' está mucho más abajo en cuanto a recaudación.

Es curioso este contraste con Japón, donde la película se la ha pegado bastante, y el resto del mundo. En Estados Unidos, 'Dragon Ball Super: Super Hero' arrasó en su primer fin de semana en cines y en España ya es la película más taquillera de la historia de la franquicia. Los datos de recaudación de 'Dragon Ball Super: Super Hero' no han sido malos gracias a su estreno internacional, pero en casa no ha terminado de triunfar.

Respecto al resto de la lista, también hay que decir que en el caso de Japón los datos se cuentan de diciembre del año anterior a noviembre. En este caso, desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022, por lo que estrenos gordos como 'Avatar: El sentido del agua' y 'The First Slam Dunk' se han quedado fuera de la lista, no por taquilla si no simplemente por su fecha de estreno.