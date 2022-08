'One Piece Film Red' arrasa en los cines de Japón mientras 'Dragon Ball Super: Super Hero' se ha pegado el mayor batacazo de su franquicia en taquilla

Este verano es el verano de 'One Piece', entre la celebración del 25 aniversario del manga y el estreno de 'One Piece Film Red'. La nueva película de la franquicia ha batido récords en los cines, aunque por desgracia el otro gran estreno de anime del verano se ha quedado muy por detrás en cuanto a números.

El segundo mejor estreno para los Piratas de Sombrero de Paja

'One Piece Film Red' lleva poco más de una semana en cines y ya es el segundo mejor estreno de toda la franquicia, aunque se espera que supere la recaudación de 'One Piece Film Z'. No solo eso, si no que además también es el segundo mejor estreno de la historia de Japón y no ha superado a 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito' por muy poquito.

Si nos ponemos con cifras, la nueva película de 'One Piece' ha recaudado 6.474 mil millones de yenes en tan solo nueve días, lo que se traduce en 4.7191.549,26 euros, y acumula 4,620 millones de entradas vendidas.

Hay que tener en cuenta que la película lleva poquísimo tiempo en cines y que todavía quedan por delante los estrenos internacionales, con lo que va en camino a convertirse en el gran taquillazo de la franquicia. Usar a Shanks y su historia como reclamo ha dado en el clavo con los fans de 'One Piece', porque a pesar de las críticas mixtas que ha estado recibiendo la película, 'One Piece Film Red' es la película de anime del verano.

Lo que por desgracia nos lleva a 'Dragon Ball Super: Super Hero', que a pesar de venir de la gran franquicia de anime se ha quedado muy por detrás de las expectativas en cuanto a recaudación.

¿Un mal arreglo con las fechas?

El estreno de 'Dragon Ball Super: Super Hero' estaba previsto para el pasado abril, con lo que tenía potencial de sobra para arrasar en la taquilla de primavera. Sin embargo, el hackeo a Toei terminó provocando varios retrasos en las producciones del estudio y la película de 'Dragon Ball' fue una de las víctimas, con lo que el estreno se fue a junio.

Aunque (como no podía ser de otra manera) 'Dragon Ball Super: Super Hero' tuvo un buenísimo primer fin de semana, el hype por la película ha ido muriendo durante las semanas siguientes a su estreno. Oficialmente ya es la película con peor rendimiento de la franquicia en los últimos diez años, quedando incluso por detrás de 'Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses'.

Originalmente se iba a estrenar en día festivo, lo que puede que hubiera ayudado con la taquilla. También es muy posible que a pesar de ser un buen experimento, los fans no hayan respondido demasiado bien a la animación CGI de 'Dragon Ball Super: Super Hero', y los más tradicionales quizás no están muy abordo de cambiar a Goku y Vegeta por Gohan y Piccolo como protagonistas.

Comparando con el taquillazo de 'One Piece Film Red', durante todo su primer mes en taquilla 'Dragon Ball Super: Super Hero' recaudó el equivalente a 14,25 millones de euros. La película acaba de comenzar su andadura internacional, así que ahora queda por ver si su llegada a más países ayuda a levantar la recaudación.