'Dragon Ball Super: Super Hero' se retrasa indefinidamente por el hackeo a Toei Animation y otros animes como 'Dragon Quest' y 'Orient' también entran en hiato

Entre el terremoto que ha sacudido Japón esta semana y el reciente hackeo a Toei Animation, varios animes en emisión ahora mismo se han tenido que pausar mientras los estudios de animación puede retomar la normalidad y poderse de nuevo al día. Uno de los retrasos más sonados ha sido el de 'Dragon Ball Super: Super Hero', con la película paralizando su estreno indefinidamente.

Animes en pausa entre hackeos y terremotos

Como ya os contamos hace unos días, Toei Animation ha sido víctima de un enorme hackeo que tuvo sus servidores caídos durante horas y con el que se habrían borrado o corrompido varios archivos. Este hackeo no ha afectado solo a varios animes en emisión como 'One Piece', si no que parece que la producción de 'Dragon Ball Super: Super Hero' también ha terminado tocada.

El estudio de animación se ha disculpado con sus fans y ha confirmado hoy que la segunda película de 'Dragon Ball Super' se retrasa de manera indefinida por culpa del hackeo. En principio 'Dragon Ball Super: Super Hero' se iba a estrenar el 22 de abril en Japón y en Estados Unidos en verano, pero no se ha dado ninguna nueva fecha nueva para su estreno en cines.

Otro anime más de la Toei que también ha sido afectado ha sido 'Dragon Quest: Adventure of Dai', que se pausa al menos durante las tres próximas semanas. Al igual que ha pasado con 'One Piece', en su lugar se emitirán reposiciones de varios capítulos de la serie para llenar el hueco en la parrilla. También se va a hiato 'Delicious Party Precure', que también reemitirá sus primeros capítulos hasta nuevo aviso.

Está siendo una semana muy intensa para las productoras de animación en Japón. Además del enorme hackeo a la Toei, este miércoles se produjo un fuerte terremoto en Japón que ha vuelto a poner en alerta al país. Aunque parece que finalmente la situación no ha sido tan grave como la que sacudió Fukushima hace once años, el seísmo lógicamente ha afectado a varias industrias y en concreto la de producción de anime ha sido una de ellas.

Durante el miércoles en principio la programación siguió de manera más o menos de manera natura y se emitieron 'Love of Kill', 'In the Land of Leadale' y'Tokyo 24th Ward' en Tokyo MX con los avisos de posibles tsunamis (que luego se terminaron desactivando) y actualizaciones sobre el terremoto.

Aunque algunas emisiones han podido continuar, se ha confirmado que se pausa de manera indefinida 'Orient', el anime basado en la obra de Shinobu Ohtaka. Su hueco en la parrilla se vació para mantener el canal TV Tokyo actualizando con avisos sobre el seísmo, pero el estudio de animación todavía no ha revelado cuándo se retomará la emisión de los capítulos. Este parón también a afectado al simulcast en Crunchyroll, donde se actualizan los nuevos episodios después de su emisión en Japón.

Debido al terremoto de hoy en Japón, el episodio 11 de ORIENT no está disponible en estos momentos. Os agradecemos la paciencia y comprensión. — Crunchyroll.es ✨ #AnimeNextLevel (@crunchyroll_es) March 16, 2022

Todavía no se sabe si el terremoto habrá afectado a más estudios y otras series también tendrán que irse a un hiato indefinido, pero no habría que descartarlo del todo.