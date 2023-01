Ni 'Stranger Things' ni 'La casa del dragón': 'One Piece' fue la serie más vista del mundo en 2022

Con eso de que Eiichiro Oda ha dicho que 'One Piece' ya está entrando en su recta final (aunque sabemos que el manga todavía se va a alargar unos cuantos añitos), parece que a todo el mundo nos ha entrado la prisa y las ganas de ponernos al día con el anime para llegar juntos al final del viaje.

2022 ha sido un año buenísimo para 'One Piece', que además celebraba el 25 aniversario del manga y estrenaba nueva película. Así que otro nuevo hito en su camino es que el año pasado se ha convertido en la serie más vista del mundo.

Y mira que en 2022 hemos tenido unos estrenos enormes que han batido récords. Según TV Time, han sido en concreto seis series las que ma´s se han visto a lo largo del año, y 'One Piece' se ha situado en primer lugar.

We know you're still waiting for that hot Rewind to drop, and we appreciate your patience & enthusiasm. (Did I mention we have MILLIONS of users to prep data for?!) IN THE MEANTIME, let's look at some global TV Time stats starting with the most watched shows of 2022 📺 pic.twitter.com/z6hfakZMrZ