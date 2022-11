Tras 'One Piece Film Red', Eiichiro Oda confirma que Uta es canon y que ya la hemos visto en el manga de 'One Piece'

'One Piece Film Red' ya ha iniciado su andadura internacional a todo gas y muy bien pie, dominando además la taquilla española durante el día de su estreno. Como la película se ha ido pudiendo ver por fin fuera de Japón y sus secretos ya no lo son tanto, Eiichiro Oda ha querido zanjar un tema que tenía a muchos fans en pie de guerra: que Uta efectivamente es canon en la historia de 'One Piece'.

Ya hemos hablado anteriormente de cómo las películas de 'One Piece' en sí no son canon, porque muchos de los eventos que ocurren se cargarían completamente la cronología del manga y el anime, pero sí ciertos datos de lore que se explican en ello.

Este es completamente el caso de Uta y 'One Piece Film Red', ya que el concierto y todo lo que ocurre durante la trama no sería canon, pero sí la historia de Uta, Shanks y Luffy.

Durante la película nos enteramos de que Shanks encontró a Uta en un cofre cuando ella tan solo era un bebé y la crio como si fuera su propia hija. Así que Uta se convirtió en la cantante de los piratas del Pelirrojo y en una amiga de la infancia de Luffy, aunque tras invocar a Tot Música en Elegía y destruir la isla, Shanks la dejó al cuidado de Gordon y Uta desapareció de sus vidas.

#OnePieceFilmRed Eiichiro Oda confirmed in his interview today that the "shadow" character in One Piece Chapter 1055 is Uta which means that she appeared in One Piece Manga. pic.twitter.com/sbYrZiVRP4

Pues en su momento ya muchos fans se dieron cuenta del detalle, pero Oda incluyó a Uta en el capítulo 1055 del manga de 'One Piece', donde se puede ver su silueta.

El mangaka también ha confirmado que la afición que tiene Luffy por la música y lo mucho que le gusta cantar también serían cosa de Uta. El recuerdo de su amiga de la infancia además explicaría por qué Luffy siempre ha querido tener un músico en la tripulación, al igual que Shanks.

Oda confirms that Luffy's love for singing and music was influenced in part by Uta, further elaborating that the reason why Luffy always wanted a musician in his crew was specifically because of his past together with her pic.twitter.com/rHiKrtMnu8