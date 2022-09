'El señor de los anillos: Los anillos de poder' tiene una banda sonora extraordinaria, y ya podemos disfrutarla con álbumes de estreno semanal

Como alguien que disfrutó por igual de la obra original de J.R.R. Tolkien y de la magnífica adaptación cinematográfica que firmó Peter Jackson a principios de siglo, comencé a ver 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' con una ceja arqueada y todo el escepticismo del mundo; pero tras dos episodios he de reconocer que he terminado pasándolo en grande con lo que, como ha definido el compañero Randy Meeks, no deja de ser un fanfic. ¡Pero vaya fanfic!

La Tierra Media a través de los oídos

Está por ver si los siguientes episodios igualan el nivel de espectáculo e intensidad del arranque sin la impecable figura de J.A. Bayona al frente de la realización; pero virtudes como su apabullante diseño de producción —se nota en cada plano la millonada que ha costado cada capítulo— o su equilibrada narrativa en cuanto a tono y cadencia respecta, seguirán, probablemente, enriqueciendo la experiencia.

No obstante, entre todas las bondades que exuda 'Los anillos de poder' se encuentra la banda sonora del siempre interesante Bear McCreary; responsable de las partituras de 'Outlander', 'Fundación', la 'Muñeco diabólico' de 2019, o de videojuegos como 'God of War' —y su inminente secuela 'Ragnarok'—.

Su impecable trabajo, que nos sumerge de lleno en la Tierra Media a través de los canales auditivos, sigue los pasos con los que Howard Shore edificó sus composiciones para la trilogía de Jackson, pero experimentando con nuevos instrumentos; dando lugar a una banda sonora realmente exquisita que disfrutar tanto dentro como fuera de la serie.

Si queréis sumergiros en la Segunda Edad, podéis hacerlo escuchando esta joya en plataformas como Spotify o Amazon Music. Pero si sois suscriptores de esta última, cada semana se lanzará un álbum con todas las composiciones del episodio estrenado, incluyendo cortes inéditos —de momento, ya están disponibles los de el primero y el segundo—. Sin duda, un regalo para los amantes de la música.