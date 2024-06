Hoy en TV, la infravalorada película de aventuras familiar que no se libró de la polémica con su estreno en Asia

Lo malo de que muchos estudios de animación se acostumbren al ritmo de sacar dos películas al año es que es fácil que más de un título acabe cayendo en el olvido. 'Abominable' no ha pasado a la historia como una de las mejores películas de DreamWorks, pero es una de las más adorables y la podéis ver hoy a las 21:10 en Disney Channel.

Abominable y achuchable

Yi es una adolescente de Shanghai que hace un inesperado descubrimiento: se encuentra a un gigantesco yeti escondido en su azotea, huyendo del laboratorio que experimentaba con él. Junto a sus amigos, la joven se lanzará a la aventura para llevar a su nuevo amigo hasta su familia.

'Abominable' es una película dirigida por Jill Culton (creadora de la historia original de 'Monstruos S.A') y Todd Wilderman. Si bien evitó la taquilla pandémica (se estrenó en septiembre de 2019), su rendimiendo en cines se quedó en correcto, quizá ensombrecido por el estreno un año anterior de 'Small Foot', una cinta animada con apariencia muy similar.

Está producida por DreamWorks y Pearl Studio, que se encargaron de adaptar la cinta cuando se estrenó en China, modificando el doblaje para acercarlo al público chino. Pero tuvo más polémica en Vietnam, Filipinas y Malasia, donde la película fue censurada por mostrar un mapa con la famosa línea de los nueve puntos.

Polémicas aparte, la película rebosa ternura y "achuchabilidad" gracias a la amistad que surge entre Yi y Everest. Es un perfecto "lugar feliz" que te reconforta y te invita a creer en la generosidad y la bondad de las personas. Queremos un yeti en nuestra vida, sí, gracias.

Es cierto que no es especialmente original (tiene muchos puntos en común con 'Cómo entrenar a tu dragón'), pero eso no la hace menos disfrutable y emotiva, porque por supuesto la protagonista aprende a hacer frente a sus dramas personales por el camino. 'Abominable' no se encuentra disponible en streaming, por lo que es una buena oportunidad para echarle un ojo si no habéis podido.

