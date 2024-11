25 años de Al Pacino y Russell Crowe liderando un concienzudo thriller basado en hechos reales que puedes ver en streaming

Tirar de la manta es una fantasía que terminan teniendo todos los que han trabajado o se han aproximado a una posición de poder. Desvelar secretos que deberían ser de conocimiento público es algo que sólo terminan haciendo quienes no tienen nada que perder, porque aquellos que sí pueden ver su vida asediada precisamente por hacer lo correcto.

Nunca es fácil tampoco poseer la información crucial de un escándalo extraordinario y tener con quien compartirla, porque los medios también tienen sus propias limitaciones. Algo que se reflejaba bien en ‘Spotlight’, mostrando cómo puede llegarse a la inacción cuando no se considera que es el momento, pero que va aún más lejos en la también fenomenal ‘El dilema’.

El humo que tapa la verdad

Una de las películas más contundentes y reivindicables de Michael Mann, protagonizada por unos sensacionales Al Pacino, Russell Crowe y Christopher Plummer como el popular presentador Mike Wallace. Un thriller periodístico, legal y paranoico con una historia real de por medio que cumple 25 años de su estreno y se puede ver en streaming a través de Filmin.

Lowell Bergman es productor del aclamado programa de investigación 60 Minutos, tratando de tocar los temas más relevantes e incómodos para que la población este informada. Un día recibe un soplo de la mano de Jeffrey Wigand, un científico que trabajaba para la industria del tabaco y que quiere revelar información crucial sobre las sustancias adictivas que incluyen en los cigarrillos. Pero el proceso de revelar la verdad desmoronará su vida y pondrá también en una encrucijada al periodista.

Mann se arriesga a contar un suceso tan impactante como el escándalo de las tabacaleras tras haber pasado tan sólo un corto espacio de tiempo. Algo que es más habitual ahora, hacer la película al poco de que un evento real descoloque a la gente, en el momento de ‘El dilema’ era más extraordinario, especialmente porque el director consigue llevarla por completo a su terreno.

‘El dilema’: el deber de hacer lo correcto

En la película encontramos los clásicos conflictos del director, desde profesionales divididos entre cumplir con su deber o preservar su familia y su integridad emocional, hasta las improbables alianzas masculinas generadas en el desempeño de una labor crucial y potencialmente peligrosa. Todo mientras desarrolla un nuevo nivel de tensión, pero también de melodrama operístico que retoma con cierto gusto en ‘Ferrari’.

Aquí vuelve a sacar lo máximo de un reparto extraordinario, desde el Pacino tardío hasta un Plummer estremecedor como figura importante pero comprometida, y un Crowe espléndido como actor de carácter. Luego tenemos también secundarios de oro como Bruce McGill que hacen estallar todo en la única escena que disponen, y consiguen uno de eso raros momentos de sobreactuación que no sólo son pertinentes, sino que potencian la intensidad del cuadro general. No negare que pienso muy a menudo en esa escena donde me replanteo muchas cosas sobre que “una buena actuación”. Pero ‘El dilema’ tiene también mucho más que ofrecer.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia