Hoy en TV: la legendaria película que convirtió a Paul Newman en una de las mayores estrellas de todos los tiempos

Cuando se habla de estrellas de cine, hay ciertos nombres que vienen irremediablemente a la mente. Paul Newman es uno de ellos, con esa perfecta combinación de talento para interpretar, carisma y buen lucir en pantalla. Y también con cierto buen ojo para escoger proyectos, motivo por el cuál rescatar películas suyas resulta una experiencia placentera y completa.

Mano fría y huevos cocidos

No hay mejor muestra de ello que una de las películas que confirmó que tenía dentro de sí a una de las mayores estrellas de cine de todos los tiempos. El drama carcelario 'La leyenda del indomable', una de las películas más exquisitas de la década de los sesenta, es un plan infalible para recordar la grandeza de Newman, y hoy se puede recuperar en La Sexta a partir de las 17:35.

En la calurosa Florida de los años 50, un impulsivo y rebelde joven, Luke Jackson, es sentenciado a dos años de prisión por destrozos graves durante una de sus borracheras. Este hombre, veterano de guerra, tiene un carácter demasiado relajado para las rígidas normas de la prisión y para el carácter rudo de otros presos como Dragline, el líder entre los convictos. Al menos hasta que Jackson despliega su encanto.

Los trabajos forzados son la norma, pero no quebrantan el espíritu de un Jackson que, por otro lado, no va a poder resistirse a sus ansias de libertad. Es una constante del drama carcelario, que el director Stuart Roserberg elabora con el agradecido clasicismo que convierte a esta en un estupendo drama adulto con aspiraciones comerciales. Las tensiones y penurias del encierro son compensadas por pequeños momentos de humor que dan para algunos de los momentos más icónicos, como aquel donde el personaje de Newman se come 50 huevos cocidos en una hora.

Newman maneja los diferentes tonos con una facilidad increíble, dando siempre a la película lo que necesita en todo momento. Es uno de esos casos donde el carisma de estrella absoluto eleva del todo una producción, siendo encantador pero al mismo tiempo un personaje antiheroico. Una complejidad que no choca con su carácter de película clásica de Hollywood.

Sus elegantes referencias a la guerra marcan un desencanto que se volverá más importante en el cine americano de los setenta, y mantienen interesante una película que fue seleccionada para ser preservada históricamente en la biblioteca del congreso de Estados Unidos. Pero, ante todo, 'La leyenda del indomable' sigue siendo emocionante y rabiosamente entretenida.

