Llega una ola de calor tan abrasadora que los teléfonos dejan de funcionar y las televisiones explotan. La angustiosa película de ciencia ficción que siempre se nos olvida que existe

Las olas de calor son cada vez más habituales durante el verano. Que cada cual busque la explicación que quiere, pero es evidente que el cambio climático tiene mucho que ver en ello. Sin embargo, hoy quería recordaros la existencia de una película de ciencia ficción que muchos tienen muy olvidada en la cual una abrasadora ola de calor provoca que los teléfonos dejen de funcionar, las televisiones exploten y también que los habitantes de una isla británica vayan muriendo uno a uno sin que lo que sucede tenga nada que ver con el cambio climático. Su título es 'Radiaciones en la noche'.

Parecía tenerlo todo y se queda a medias

Estrenada en 1967, 'Radiaciones en la noche' lo tenía todo sobre el papel para ser un enorme éxito. Detrás las cámaras estaba Terence Fisher, un director principalmente conocido por sus colaboraciones con la Hammer en títulos como 'La maldición de Frankenstein' o 'Drácula', mientras que entre su reparto encontraban actores británicos muy populares por aquel entonces como Christopher Lee o Peter Cushing.

Sin embargo, esta adaptación de una novela de John Lymington la hizo con otro estudio y ni siquiera en su época fue especialmente bien recibida, y eso no ha cambiado con el paso de los años. Por ejemplo, en The Monthly Film Bulletin se comentaba en la época que "la trama está tan abarrotada de irrelevancias que la atmósfera creada por la amenaza invisible se disipa muy pronto".

Por mi parte, había oído mencionar su existencia tiempo atrás, pero tampoco me llamó mucho la atención y la dejé marginada junto a otra infinidad de títulos que el tiempo disponible no da para ver. Sin embargo, su reciente lanzamiento en blu-ray en España me animó a darle una oportunidad y 'Radiaciones en la noche' es una película bastante curiosa, en especial los momentos en los que ha de mostrar en imágenes cómo ese misterioso calor se carga a alguien.

Sí es verdad que está algo descompensada, pues el misterio alrededor de lo que está sucediendo sí crea suficiente curiosidad en el espectador y un efectivo clima de angustia, pero a cambio sus personajes humanos son tan mediocres que uno puede llegar a acabar algo desesperado en las partes de su ajustado metraje -apenas llega a 90 minutos- en las que los diálogos pasan a primer plano.

Tampoco ayuda que la historia se resuelva de forma bastante precipitada -por no hablar del cuestionable diseño de los invasores-, pero sí que se juega de forma llamativa con cómo los efectos de una ola de calor tan agobiante puede cambiar la actitud de alguien, tirando de ahí y de esa amenaza inconcreta para dar un innegable componente de terror al relato. Y es que Fisher sí saca bastante partido al hecho de estar situada en un escenario bastante concreto, lo cual duplica la sensación de agobio que desprenden sus imágenes, sobre todo durante la primera media hora.

Si queréis echarle un ojo y no os apetece comprarla a ciegas en blu-ray, 'Radiaciones en la noche' está disponible en el catálogo de Filmin.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video