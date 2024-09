Llegó al streaming una sorprendente película española que pasó injustamente desapercibida y tiene a una de las actrices del momento

Todos podemos encontrar diferentes elementos para estar pendiente de una película, y puede ser una combinación de los mismos o algo que parezca tan simple como la presencia de un actor. Y puede no tener nada que ver con su cualidad de estrella de cine, sino su presencia constante en proyectos de interés.

Saber escoger estos proyectos es un talento complicado, porque ya no depende exclusivamente de tu ojo sino de lo que te llega. Pero hay intérpretes que de repente se gradúan al nivel donde pueden elegir con cierta libertad y volverse gente a seguir. Ahora mismo en España diría que hay pocos talentos tan dignos de seguir como el de Patricia López Arnaiz, capaz de liderar películas como ‘Nina’.

Las cosas que se quedaron en el pueblo

Esta inusual propuesta, estrenada de manera discreta, cuenta con Arnaiz en un desafiante y complejo rol, escrito por la también interesante Andrea Jaurrieta que dirige también la película. Darío Grandinetti suma también en este thriller con toques psicológicos, de venganza y hasta negros que desde hoy se puede ver en streaming a través de Filmin.

Muchos años después de abandonar el pueblo de la costa vasca donde se crió para poder aspirar a tener una carrera como actriz, Nina regresa por sorpresa y con intenciones que no parecen claras al inicio. Pero en el ambiente flota una tensión por su presencia, que busca vengarse de un escritor allí localizado y con el que tuvo contacto en la infancia.

Es una historia bastante directa, aunque se vaya presentando con una serie de flashbacks para no seguir un trazado puramente lineal. Pero desde esa cierta previsibilidad es donde ‘Nina’ va construyendo cosas que la hacen especial, como esa atmósfera inquietante (pero no terrorífica) que alude a géneros tan dispares como el melodrama y el western crepuscular donde el justiciero acude con la determinación del que no tiene nada que perder.

‘Nina’: cociendo la venganza

Es un interesante órdago de Jaurrieta, que ya se presentó con la más inusual ‘Ana de día’ y muestra un tono y una voz fuera de lo común en la cinematografía española. Su manera de enfocar la venganza y el regreso al pueblo, distorsionando el costumbrismo hasta volverlo algo completamente viciado, permite meter el cuchillo en esos acuerdos colectivos silenciosos ante atrocidades cometidas casi con insultante cotidianidad.

Si la película aterriza en esas ambiciones es gracias al potente sostén que tiene en Arnaiz, que solo por lo interesantes y diferentes que han sido sus últimas películas ya dan para considerarla la actriz del momento. Sus decisiones y su presencia son particulares y fascinantes, y configuran un carácter especial a este personaje, dando vuelo a la película construida a su alrededor. Es la clase de trabajo que invita a seguir todo lo que haga en el futuro.

