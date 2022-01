"Me entusiasmaba lanzar algo tan peligroso y desconocido como 'Arrebato' en Estados Unidos". El clásico de culto llega a FlixOlé con una restauración 4K de Altered Innocence

El viernes 21 de enero llegará a FlixOlé la fabulosa, irrepetible, enfermiza y eterna 'Arrebato'. La obra maestra de Iván Zulueta luce mejor que nunca gracias al extraordinario trabajo de Altered Innocence y Video Mercury Films, que ofrecen una restauración 4K a la altura de su culto.

El arrebato definitivo

Para conocer un poco mejor cómo surgió la posibilidad de restaurar la película he podido charlar con Miguel López, responsable de marketing de la plataforma, y con Frank Jaffe, responsable de Altered Innocence, la división más artística de los indispensables Vinegar Syndrome.

"Pues 'Arrebato' siempre ha sido extremadamente difícil de encontrar y prácticamente clandestina en los Estados Unidos. Siempre ha sido una película en las sombras. Conozco algunos cines de autor como el Anthology Film Archives y Austin Film Society que solían proyectarla a través de una impresión en 35mm que estaba muy dañada y además muy mal traducida", comenta Jaffe.

Por su parte, López asegura que "creemos que se trata de un título de vital importancia en el cine español y hemos considerado que la película merecía una restauración como esta, desde el negativo de cámara original. Conseguimos la mejor calidad de imagen y sonido gracias a las últimas tecnologías para que la experiencia de ver 'Arrebato' sea lo más enriquecedora posible. Es la filosofía que seguimos en FlixOlé desde nuestros comienzos, donde siempre hemos procurado recuperar todo el cine posible con meticulosos procesos de restauración que nos ofrezcan la máxima calidad posible. La cultura en general y el cine en particular, es un bien que debemos preservar y es uno de nuestros objetivos fundamentales. Además la colaboración con Altered Innocence hace que este nuevo material restaurado esté disponible en un mercado tan importante como el de Estados Unidos".

"Toda buena película merece la oportunidad de ser accesible para el público y el hecho de que una brillante película de terror de autor como 'Arrebato' no estuviera disponible aquí era algo criminal", añaden desde Altered Innocence. "Decidí trabajar con la película desde el primer momento que la vi. Sentí que el cineasta me estaba poniendo en trance, pero al mismo tiempo no podía contener mi entusiasmo personal por lanzar algo tan peligroso y desconocido en los Estados Unidos".

Lo cierto es que el entusiasmo de estos veteranos arqueólogos en el culto es motivo de orgullo cinéfilo patrio y una grandísima noticia para nuestro cine. López al habla: "Lo cierto es que trabajar con Altered Innocence fue fruto de un interés común. Cuando nos interesamos por la película para incluirla en nuestra plataforma fue en el mismo momento en el que ellos preguntaban por la película. Rápidamente vimos que era una oportunidad muy beneficiosa para ambos y comenzamos a trabajar conjuntamente en su restauración. Al igual que nosotros, Altered Innocente apostó desde el primer momento por 'Arrebato' y sin duda el resultado ha sido muy positivo".

Jaffe nos habla sobre el proceso de restauración: "Video Mercury Films en España me proporcionó un escaneo 4K sin procesar y sin graduar del OCN (original camera negative). Después de eso, Sebastian del Castillo del American Genre Film Archive (una organización sin fines lucrativos de archivo, restauración y distribución de la cadena de cines Alamo Drafthouse) restauró la película en 4K usando Phoenix Finish para la eliminación de suciedad, polvo y rayones. La gradación de color y la estabilización de imagen se realizaron con DaVinci Resolve".

"La eliminación del ruido de audio se realizó con Izotope RX 8 Audio Editor. No era un negativo en las mejores condiciones, por lo que hubo problemas con la suciedad, las líneas de color, la estabilización de la imagen y, ciertamente, no teníamos suficiente tiempo ni dinero para hacer la restauración perfecta, pero en el transcurso de un mes o así identificamos los mayores problemas y trabajamos para solucionarlos". Debo decir que el resultado es una copia de 'Arrebato' como no hemos visto jamás.

"Justo coincidió el inicio de la pandemia cuando comenzamos todo el proceso para su restauración. La verdad que el trabajo siempre fue muy profesional, buscando darle un valor añadido a una película de culto poco conocida en Estados Unidos. Algunos sellos apuestan por recuperar cine de catálogo y volver a ponerlos al orden del día. Y en esta ocasión han hecho un gran trabajo", añaden desde la plataforma.

También pregunté a Jaffe por la polémica edición española del 40 aniversario. "Si te refieres al bluray de 39 Escalones, entonces sí, soy muy consciente de la pobre conversión de definición estándar. Estaba bastante horrorizado y aunque mi restauración no fue una respuesta a eso, ciertamente estaba emocionado por poder proporcionar una copia de la película de mucha mejor calidad a los fans".

López añade: "La gente se interesa por la obra de Iván Zulueta, pero no todos tienen la voluntad de recuperar desde el negativo el material de la película, ni el tiempo de trabajar sobre la comunicación de una película algo olvidada. El trabajo que se ha realizado ahora permitirá sin duda darle una segunda vida a esta obra maestra en España y fuera de nuestras fronteras".

También me responde a la pregunta del millón, ahora que los aranceles nos ponen tan cuesta arriba poder apoyar las iniciativas de gente como Vinegar del mismo modo que antes. "Sí, ya hay conversaciones para crear un nuevo blu-ray con este nuevo material para su comercialización en España". Todo buenísimas noticias.

Muchas gracias a ambos por el tiempo y la información.