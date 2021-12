Un gran año para el cine español: las sorpresas, los consagrados y las películas más recomendables que nos deja 2021

Con el COVID-19 muchos temíamos que el cine se resentiría. Y no sólo a nivel de datos de taquilla, donde sí se ha visto muy afectado, sino también con respecto a las películas que nos llegarían. Cancelaciones y retrasos de rodajes estaban a la orden del día durante los primeros meses de pandemia.

Sin embargo (y por suerte), la cosecha de cine español del 2021 ha sido muy prolífica y ha habido muchísimos trabajos destacables. Hemos tenido películas de Pedro Almodóvar y Fernando León de Aranoa, los nuevos (y sobre todo nuevas) directores/as vienen pisando fuerte, hemos tenido interpretaciones superlativas y hasta películas de cuatro horas que se atreven a inventar un nuevo género cinematográfico.

Los 'frikis'

Con motivo del estreno en cines de 'Espíritu Sagrado', un tuitero y crítico de cine atacaba a la ópera prima de Chema García Ibarra diciendo que "sólo la verían cuatro frikis". Puede que haya sido así, pero esos cuatro "frikis" descubrimos una de las cintas más estimulantes, bizarras y divertidas del año.

En la cinta, los miembros de la asociación ufológica Ovni-Levante se reúne semanalmente para intercambiar opiniones y analizar mensajes llegados de otros planetas. Cuando el líder fallece repentinamente, todo el pueblo se encuentra consternado por la desaparición de una niña.

Premiada en el prestigioso Festival de Locarno, 'Espíritu Sagrado' se rodó en Elche, ciudad natal del director, y con actores no profesionales. Un entorno muy concreto que García Ibarra filma con un tono muy particular, al igual que la forma en la que dirige a sus actores. Imposible de describir. ¡Veánla si tienen la oportunidad!

También puede considerarse "friki" (y con esto me refiero a que no juega a las formas narrativas convencionales), 'Destello bravío' de Ainhoa Rodríguez. Tuvo su premiere mundial en el Festival de Rotterdam y luego, se alzó con el Premio Especial del Jurado y el de mejor montaje en el Festival de Málaga.

La cinta, además, comparte con el debut de García Ibarra, que está ambientada en un lugar muy concreto, que está protagonizada por actrices no profesionales y que es muy difícil de describirla. Surrealismo rural que oscila entre la ficción y el documental sobre un grupo de mujeres de una pequeña localidad extremeña que están hartas del modelo patriarcal que aún impera en el pueblo.

Las que merecían más atención

Sin ninguna duda, 'Tres' de Juanjo Giménez es una de mis películas españolas favoritas del año. Por eso, es totalmente incomprensible que haya pasado tan desapercibida, tanto en la taquilla como para la prensa, que aunque recibió buenas críticas, sobre todo a raíz de su estreno mundial en el Festival de Venecia, pronto se olvidaron de ella.

El segundo largometraje de ficción del último director español en ganar una Palma de Oro en Cannes (lo ganó por el maravilloso corto 'Timecode' en 2016), está rodada con una delicadeza y precisión increíbles, además de un trabajo de edición de sonido apabullante.

En la cinta, una excelente Marta Nieto da vida a una fría y reservada diseñadora de sonido, que un día comienza a sufrir una extraña afección que arruinará su trabajo: escucha todo desincronizado. Juano Giménez consigue entrelazar el drama, con casi la ciencia ficción y el romance de manera magistral para contarnos una historia sobre redescubrimiento y nuevas oportunidades. Simplemente maravillosa.

También premiada en el Festival de Locarno (premio a la Mejor Interpretación Masculina para sus dos protagonistas: Valero Escolar y Mohamed Mellali), otra de las cintas que ha pasado bastante desapercibida para el público, es la entrañable 'Seis días corrientes' de Neus Ballús. La cinta sigue los pasos de un fontanero marroquí en su nuevo trabajo, que tendrá que lidiar con la excentricidad de los clientes y de sus compañeros.

Rodada con una exquisita ligereza y sentido del humor, y con actores no profesionales (fontaneros en la vida real) cuya espontaneidad y naturalidad es pasmosa, Ballús vuelve a sus orígenes de películas como 'La plaga' (2013), para conseguir que confundamos ficción con documental. Se atreve a experimentar, a improvisar y a convertir en extraordinario lo ordinario (hay varios momentos con los clientes que son hilarantes).

El cariño que Ballus tiene por sus personajes traspasa la pantalla y el resultado es un relato sencillo, divertido y entrañable que nos habla de muchísimas cosas: racismo, diferencias de clase, rivalidad y sobre todo, amistad y empatía.

Las historias de mujeres

Como venimos viendo desde hace un tiempo, las directoras han ido ganando terreno en nuestro cine y gran parte de las películas más estimulantes de los últimos años han sido dirigidas por mujeres. Y no sólo eso, todas contaban historias de mujeres, historias personales e íntimas. El 2021 no ha sido diferente, y nos han llegado excelentes títulos.

En primer lugar, la flamante 'Libertad', el debut en el largo de Clara Roquet, y única película española presente en Cannes este año (en la Semana de la Crítica). Una coming of age que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados: además del despertar sexual y el entendimiento al mundo de los adultos, también hay desarrollo de conciencia de clase.

Y es que Nora, una adolescente de 14 años, descubre su privilegio al conocer a Libertad, la hija de la mujer que cuida de su abuela enferma, en el último verano que pasa en su casa de vacaciones. Libertad cambiará su forma de verse a sí misma, a su familia y el mundo que la rodea.

Con 'Chavalas', Carol Rodríguez Colás proponía casi lo contrario. Su protagonista, Marta (Vicky Luengo), es muy consciente de dónde viene y cuando la despiden de su trabajo en un estudio fotográfico del centro de Barcelona, se ve obligada a volver a su barrio, y lo hace con ciertos aires de superioridad. Por suerte, sus amigas de toda la vida están ahí para ponerle los pies en la tierra.

Lo que destaca de 'Chavalas', además de su forma de retratar la amistad femenina y la vida de barrio, es su estupendo reparto. Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas y Ángela Cervantes tienen tanta química juntas, que elevan la película y hará que muchas volvamos a ella con el tiempo.

Pero 'Chavalas' y 'Libertad', no han sido las únicas. Se han estrenado excelentes películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que, lamentablemente, han pasado muy de largo en la taquilla. 'Karen' de María Pérez Sanz, 'Ama' de Júlia De Paz Solvas, '¿Qué hicimos mal?' de Liliana Torres o la ya citada 'Destello bravío' de Ainhoa Rodríguez, son sólo algunas de las películas que hemos podido disfrutar este año.

Las interpretaciones de 2021

En el cine español, podemos presumir de tener algunos de los actores más reconocidos a nivel internacional y por suerte para nosotros, este año nos han regalado excelentes interpretaciones, aunque viniendo de ellos, no podíamos esperar otra cosa.

Sí, hablamos de Penélope Cruz y Javier Bardem. Ella es el eje central y la base sobre la que se cimienta la correcta 'Madres paralelas', cuyo visionado es obligatorio gracias al trabajo que hace Cruz. Luminosa, luchadora, vulnerable, destrozada, madre coraje. Penélope Cruz vuelve a dar todo de sí en otro de los papeles de su carrera. Y van...

Bardem, por su parte, vuelve a dejarnos boquiabiertos con su personaje en 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa. Da vida a Blanco, el propietario de una fábrica de balanzas de una ciudad de provincias. Se trata de un tipo desagradable que se cree un ser superior. Corrupto y repulsivo empresario que se acoraza en un falso carisma y buen rollo.

Y el actor, de nuevo, vuelve a darlo todo y sigue demostrando que es uno de los mejores del mundo. Adapta todo su cuerpo a la personalidad repulsiva y abusiva de su personaje, de forma casi imperceptible y soberbia. Te puede gustar más o menos la película, pero sólo por ver a este señor trabajar, vale la pena.

Y tampoco nos olvidamos de los secundarios. Urko Olazabal, con su primer gran papel en cine, consigue robar la función a, nada más y nada menos que Luis Tosar y Blanca Portillo en 'Maixabel' de Icíar Bollaín y nos regala una de las interpretaciones más emocionantes y contenidas del año al dar vida a un etarra en prisión que se reúne con la mujer de una de sus víctimas.

Y en 'Libertad', Nora Navas vuelve a demostrar que es una de las mejores actrices de este país. Da vida a la madre de la protagonista, que a la vez que su hija y aunque se nos cuenta en segundo plano, está sufriendo un gran cambio interno al tener que sobrellevar la enfermedad de su madre, el último verano que pasa en la casa familiar y un matrimonio que hace aguas. Está soberbia.

Las tres horas y media

Más de tres horas y media dura 'Quien lo impide', el experimento cinematográfico o "cine inmersivo" como lo llama su propio director, Jonás Trueba. Un proyecto que nació en 2016, gracias al trabajo con dos jóvenes adolescentes, Candela Recio y Pablo Hoyos, en 'La Reconquista' (2016) y que llevó a Trueba a adentrarse en varios institutos para adentrarse en las vidas de las nuevas generaciones.

El resultado, que surgió sin saber muy bien en qué acabaría, son tres horas y media de metraje en las que Trueba se adentra de pleno en las vidas de varios chavales, entrevistándoles, jugando con ellos a recrear escenas y momentos que reflejen cómo es ser adolescente (y final de la adolescencia) en nuestro tiempo.

Una obra magna en la que se ponen en bandeja las inquietudes, miedos y aspiraciones de la Generación Z. Se habla de los fallos del sistema educativo, de política, de amistad, de relaciones, de bullying, de ideales... y todo ello, entremezclando ficción y documental y prácticamente, creando un género nuevo. Un inteligentísimo acercamiento y entendimiento a las nuevas generaciones.

Los de siempre

Que Pedro Almodóvar estrene película siempre es un acontecimiento especial. Tras haber puesto el listón muy alto con 'Dolor y Gloria' (2019) —hasta ahora su película más personal y favorita de la que escribe— y tras el excelente cortometraje 'La voz humana' (2020) que estrenó en cines en plena pandemia, su nueva película, 'Madres paralelas' llegó algo tibia a los cines.

Y es que no, no estamos ante su mejor película. En 'Madres paralelas', Almodóvar vuelve a sus orígenes, al melodrama puro y duro, teñido de su particular sentido del humor para hablar sobre maternidad y la memoria. Dos temas que, aunque tienen que ver en la trama, no terminan de casar como deberían por el diferente tono de cada uno. Pero Almodóvar es Almodóvar y sus películas siempre son una cita imperdible.

Tras la agradable y ligera 'La boda de Rosa' el año pasado, Icíar Bollaín estrenaba este año una película en las antípodas de aquella, 'Maixabel', basada en la historia real de Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jáuregui, asesinado por ETA y quien se reunió con los asesinos de su marido gracias a un programa de reinserción.

Blanca Portillo y Luis Tosar son los protagonistas de esta historia en la que es interesantísimo ver cómo Bollaín reflexiona sobre el perdón, la reinserción de los presos y el arrepentimiento. A parte del tour de force interpretativo de Portillo y Tosar, la gran sorpresa de la cinta es Urko Olazabal, que da vida a uno de los presos y del que os hemos hablado más arriba.

Y aunque no han hecho demasiado ruido, otros grandes directores han estrenado película en el 2021: Agustí Villaronga se coronaba en el Festival de Málaga con 6 premios con 'El ventre del mar', una adaptación libre de 'Océano mar' de Alessandro Baricco. Mientras que Manuel Martín Cuenca estrenaba 'La hija', otra cinta que reflexiona sobre la maternidad pero a través del thriller.

Y aunque se ha atrasado su estreno hasta nuevo aviso (suponemos que por el avance de la pandemia), en octubre tenía que haber llegado a los cines 'La abuela', el nuevo trabajo de terror de Paco Plaza, otro de los grandes directores españoles que ha vuelto en el 2021.

El cine valenciano

La próxima edición de los Premios Goya se celebrará en Valencia el próximo 12 de febrero. Y casualmente lo hará en un año en el que el cine valenciano (o la Comunidad Valenciana como plató), ha estado muy presente. Y es que desde hace ya algunos años, desde las instituciones valencianas se favorece tanto la acogida de rodajes en la terreta como la producción de proyectos más interesantes y ambiciosos.

Destacan la ya citada 'Espíritu Sagrado' de Chema García Ibarra así como 'Lucas' de Álex Montoya, 'Las consecuencias' de Claudia Pinto o el documental 'Un blues para Teherán' de Javier Tolentino. Además de títulos que han elegido Valencia como plató, como 'El lodo' de Iñaki Sánchez, 'El cover' de Secun de la Rosa, 'Ama' de Júlia De Paz Solvas o 'El sustituto' de Óscar Aibar.