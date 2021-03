Goya 2021: las 11 películas que recomendamos ver entre las ganadoras y no ganadoras

Este fin de semana celebró en Málaga la 35ª edición de los Premios Goya, donde 'Las niñas' de Pilar Palomero se alzó como la Mejor Película del año según la Academia de Cine española. Por culpa de la maldita pandemia, se ha dicho hasta la saciedad que la cosecha cinematográfica de este año ha sido floja, pero nada más lejos de la realidad.

Sólo hay que echar un vistazo a las películas nominadas este año (y las que no llegaron a estar nominadas): un excelente y variado grupo de películas de todos los tipos y colores. Así que, ahora que con los premios quizá se os haya despertado la curiosidad por el cine español, os traemos un listado con las películas imprescindibles de los Goya 2021.

'Las niñas'

La ópera prima de de la zaragozana Pilar Palomero es excelente. Basada libremente en su propia infancia, 'Las niñas' está narrada con una sutilidad y sensibilidad pasmosas. Unas cualidades indispensables para contar esta coming of age que narra el paso de la infancia a la adolescencia de una niña de provincias en la España de 1992.

Palomero refleja a la perfección la vida de aquella época y la educación que recibían miles de niñas en un país que se debatía entre el conservadurismo y la modernidad que parecía llegar de la Expo'92. Soberbias interpretaciones de la joven Andrea Fandos, Natalia de Molina y el resto de niñas de la película.

Puedes verla en Filmin

La boda de Rosa

Ya lo dijimos en su momento, pero es que 'La boda de Rosa' de Icíar Bollaín es la 'feel-good movie' del año. Tierna, simpática, con el toque justo de drama y con un potente mensaje de empoderamiento feminista: el de la mujer que decide dejar de servir a los demás, para ocuparse de sí misma.

Candela Peña brilla como la tierna e inocente Rosa, que está rodeada de un excelente elenco de secundarios con Ramón Barea, Sergi López o Nathalie Poza, que brilla con un personaje gamberro y sin filtros. ¡Ah, bueno! Y está rodada en la terreta, mi tierra, Valencia y como pasa en muchas de las películas de este año, es refrescante ver otras ciudades de la geografía española en la gran pantalla.

Puedes verla en Filmin y en Movistar

Ane

Si queréis ver la mejor interpretación del año, sin duda, deberíais ver 'Ane', el debut en el largometraje de David Pérez Sañudo. La actriz Patricia López Arnaiz se consagra como una de las grandes actrices de este país interpretando a esa madre imperfecta que hace todo lo posible por encontrar, entender y salvar a su hija Ane.

Rodada íntegramente en euskera, la cinta habla de la maternidad, pero sobre todo lo que suponía ser madre de una joven radicalizada en el País Vasco de la primera década de los 2000. Sin sentimentalismos, la cinta de Pérez Sañudo va al grano.

Puedes verla en Filmin y en Movistar

'Sentimental'

No, puede que 'Sentimental' no sea la mejor película de Cesc Gay, pero sí que es muy interesante como ejercicio de adaptación teatral al cine y sobre todo, por ver a cuatro actores dejarse llevar y disfrutar con unos personajes alocados y que se motivan unos a otros. La película, adapta la obra de teatro 'Los vecinos de arriba', de el propio Gay y que se estrenó con gran éxito de público en Barcelona en 2016.

Javier Cámara, Griselda Siciliani, Alberto San Juan y Belén Cuesta dan vida a dos parejas de vecinos que pasarán una velada muy singular en casa de una de ellas. Se nota mucho que la película parte de una obra teatral: un sólo espacio, una cena y cuatro actores, peo la cinta termina siendo una agradable, elegante y algo gamberra comedia sobre las relaciones de pareja.

Puedes verla en Filmin y en Movistar

'Akelarre'

'Akelarre' de Pablo Agüero es, quizá, una de esas películas que habrían merecido más presencia en las nominaciones de este año. Sí, lo sé, optaba a 9 premios, pero debería haber optado a Mejor Película y Dirección. Quizá, la sencillez de su trama y su corto metraje hayan hecho que no se considerase para esas categorías.

Pero lo cierto es que 'Akelarre', ese cuento feminista sobre una caso real de caza de brujas en el País Vasco en el siglo XVII, crece con el tiempo. Os sorprenderá su impecable factura, su fantástico sentido del humor y descubriréis a una actriz con mucho futuro, Amaia Aberasturi.

Puedes verla en Filmin y en Movistar. Estará disponible en Netflix a partir del 11 de marzo.

'Uno para todos'

La película de David Ilundain sólo tuvo una nominación a los Goya, la de Mejor Actor Protagonista de de David Verdaguer, ¿habría merecido más? Frente alguna otra, probablemente sí. Y es que la película habría merecido más atención por parte del público y la crítica, porque pone en valor la figura del maestro, con sus errores y aciertos.

Bajo la apariencia de una película amable, muy al estilo a las películas sobre maestros que tan bien saben hacer en el cine francés, en 'Uno para todos' es más de lo que parece: una película sobre la tolerancia y la aceptación, y de como a veces, los alumnos enseñan más a los maestros que al contrario.

Puedes verla en Filmin y Movistar

'No matarás'

No es, ni de lejos, de mis películas favoritas de la temporada, pero 'No matarás', el segundo largometraje de David Victori, entra en nuestra lista de recomendaciones por varios motivos: el primero, claro, por ver a Mario Casas llevando toda la película a sus espaldas sin esfuerzo, a la vez que pasa por varios estados emocionales.

El segundo, porque es un tipo de película que no estamos acostumbrados a ver en nuestra cinematografía. Y no nos referimos a la historia que cuenta (aquí tenemos varios peros, pero no nos da para contarlos), si no por cómo nos lo cuenta. 'No matarás' tiene un ritmo espectacular que va in crescendo con una fotografía muy especial.

Puedes verla en Fimin y en Movistar

'My Mexican Bretzel'

El debut de Núria Giménez, 'My Mexican Bretzel' es una de las grandes películas españolas del 2020. De esas que se convertirán en título de culto con los años y será recordada por su sensibilidad y por su profunda reflexión sobre los límites de la realidad y la ficción.

La ópera prima de Giménez es un documental de "found footage", en el que se combinan fragmentos de diarios de la misteriosa escritora Vivian Barrett con antiguas películas filmadas en 16 mm entre 1949 y 1968. Ficción y realidad se confunden en un bellísimo relato sobre la narrativa del cine y básicamente, sobre la vida. Fascinante y misteriosa.

Puedes verla en Filmin

'El año del descubrimiento'

Sin duda, la mejor película española del año y probablemente, de los últimos años. Una obra magna que utiliza la doble pantalla de forma exquisita para hablarnos de España, así en general. De política, de economía, de nuestra sociedad. 'El año del descubrimiento', sin duda, se estudiará en las escuelas de cine.

Y sí, suena tan ambiciosa como parece. Luis López Carrasco toma como excusa unos eventos ocurridos en Cartagena de 1992 para reflexionar sobre sobre las fisuras y heridas sin cerrar que llevaron al país a dos profundas crisis económicas, la de 1992 y 2008. Narradas con una ambigüedad inteligentísima.

Puedes verla en Movistar

'Los europeos'

Por culpa de la pandemia, 'Los europeos', el último trabajo de de Víctor García León no pudo estrenarse en cines y tuvo que conformarse con un estreno en la plataforma Orange TV, quedando relegada a una audiencia más limitada. Sin embargo, bien merece la pena darle una oportunidad. En primer lugar por tratarse de la adaptación de la censurada novela homónima de Rafael Azcona, publicada hace 70 años.

En segundo, por el excelente trabajo de sus dos protagonistas, Raúl Arévalo y Juan Diego Botto (éste último está excepcional). Y en tercero, porque en una aparente película de verano, hay una reflexión profunda sobre la España de los 50 y la miseria del franquismo.

'Corpus Christi'

A nivel europeo, una de las películas más impresionantes del año es la polaca 'Corpus Christi' de Jan Komasa, que optaba a Mejor Película Europea entre otras tres buenas películas ('El padre' se llevó el Goya). Basada en hechos reales, narra la historia de Daniel, un joven que cumple condena en un centro de detención de jóvenes tras cometer un asesinato en segundo grande.

Es allí donde tiene un despertar espiritual pero su pasado criminal le impide convertirse en sacerdote. Al salir del centro, y en un alejado pueblo donde la comunidad está aparentemente muy unida, Daniel dará rienda suelta a su vocación, haciéndose pasar por sacerdote. Entre sus muchas virtudes destacan la poderosa interpretación de su protagonista, el joven Bartosz Bielenia, la soberbia fotografía y su historia de redención y segundas oportunidades.

Ver en Movistar