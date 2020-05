Pixar lanza en Disney+ 'Salir', su primer cortometraje con un protagonista homosexual

Las grandes producciones de Hollywood avanzan muy lentamente en lo referente a la utilización de personajes LGTBI. Veremos si eso cambia en un futuro cercano, pero ahora Pixar ha dado un paso adelante al lanzar su primer cortometraje con un protagonista homosexual.

Una mudanza complicada

El cortometraje en cuestión se titula 'Salir' y ha sido estrenado de forma directa en Disney+. Cuenta la historia de Greg, un hombre que está preocupado sobre tener que contarle a sus padres que es gay cuando vienen a ayudarle en la mudanza. Por azares del destino, todo se complicado cuando intercambia su cuerpo con el de su perro en medio de la visita...

Detrás de 'Salir' encontramos a Steven Clay Hunter, quien se ha encargado tanto de escribir como de dirigir el cortometraje. Es su debut en ambas tareas, peo previamente había trabajado como animador en títulos como 'Hércules', 'Buscando a Nemo', 'El viaje de Arlo' o 'Toy Story 4'.

Esperemos que esto no se quede en anécdota y tanto Hollywood en general como Disney en particular tenga en cuenta la importancia de la representación. No es ya forzar que haya películas con personajes homosexuales, sino que formen parten de las mismas de forma normalizada. No pasa nada porque así sea.