'Al sur del cielo', Jason Sudeikis protagoniza un extraordinario thriller con aroma a clásico

Jason Sudeikis encabeza el reparto de 'Al sur del cielo', un magnífico thriller dramático en la onda de clásicos como 'Un plan sencillo' (A Simple Plan, 1998) o 'Sangre fácil' (Blood Simple, 1984), dirigido por Aharon Keshales, la mitad artística de 'Big Bad Wolves'. La película ya está disponible en Filmin o Movistar+.

Un plan sencillo

Hace unos cuantos meses apareció ante mis ojos el tráiler de una de esas midnight movies que tanto nos gustan. Sobre el papel, tenía todas las papeletas para ser mi rollo. Tras medio minuto tuve suficiente carga de buena onda para no seguir adelante con el avance. Más tarde confirmé mis buenas sensaciones: 'Al sur del cielo' es un thriller gigantesco.

Con esos personajes desesperados, condenados para una eternidad sin redención, cuesta no disfrutar del primer trabajo en solitario de Keshales. Como todo noir de historias más o menos cruzadas, la película coral, escrita con la inevitable colaboración de su socio Navot Papushado (responsable a su vez de 'Gunpowder Milkshake'), cuenta con un gran reparto (¡Michael Paré!), tensión y lugares comunes y fatalistas de alto nivel.

No es la intención de sus responsables reinventar nada, y su honestidad, los giros locos y unos golpes bastante bajos convierten 'Al sur del cielo' en una experiencia estupenda. Jimmy obtiene la libertad condicional anticipada tras doce años en prisión por robo a mano armada. Con su liberación podrá cumplir la promesa que le hizo a Annie, su novia de toda la vida, que se está muriendo de cáncer, y darle el mejor año de su vida. Por desgracia, todos los elementos se volverán en su contra.

Lo mejor que puede hacer una película como este 'South of Heaven' es ser honesta con el espectador empezando por ser honesta consigo misma, y preparar un viaje lleno de sorpresas a través de unos ingredientes que provocaron verdaderos placeres hace dos o tres décadas. Parece sencillo, pero no todos los días vemos un título de estas características. En los últimos años solo se me ocurre la notable 'Ya no me siento a gusto en este mundo', de Macon Blair, alumno de otro de esos maestros del género actual, Jeremy Saulnier.

Deudora de obras maestras como la película de Sam Raimi o la irrepetible (¿y desaparecida?) 'Giro al infierno', la historia de este ex-convicto condenado de por vida a una vida en el infierno llega en un precioso Cinemascope con el que amplificar su regusto añejo, lo que no impide mostrar un par de saltos narrativos de rompedora modernidad. Además, deja de regalo el plano final más hermoso de la temporada.

'Al sur del cielo' llega con el aura de las joyas ocultas del cine independiente que corrían recomendadas como la pólvora en nuestros videoclubs de confianza. Un reconfortante thriller sobre perdedores encantadores con un final que te dejará con el corazón asomando por la boca y que no se olvida de momentos divertidos o de un apropiado toque de carnicería. Nada mejor que una película que parece una película en 2022. Avisados estáis.