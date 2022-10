'Ámsterdam': Christian Bale brilla en un enorme desastre en taquilla donde David O. Russell desaprovecha el mejor reparto del año

Muy pocos directores de Hollywood tienen la capacidad de levantar una película a su gusto con un presupuesto abultado. David O. Russell es uno de ellos, algo comprensible tras el buen funcionamiento de títulos como 'El lado bueno de las cosas' o 'La gran estafa americana', pero eso podría cambiar tras el hundimiento en taquilla de 'Ámsterdam'.

Tras su desastroso estreno en Estados Unidos se estima que 'Ámsterdam' podría provocar unas pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares para Disney. Poco ha importado que seguramente tenga el reparto más espectacular del año y que se base en una llamativa historia real, pues tanto público como critica le han dado la espalda. Por mi parte desearía que toda la película hubiese estado en el mismo código que la interpretación de Christian Bale, lo mejor de la función con diferencia.

No tiene claro lo que quiere

'Ámsterdam' es una película en la que a priori todo debería remar en la misma dirección, pero a la hora de la verdad nunca termina de dar con un tono claro para dar a la historia que nos cuenta. A veces promete ser un drama ambicioso, otras un relato de suspense, en ocasiones apuesta por lo excéntrico y hay casos en los que parece que no quiere ser más que un pasatiempo de lujo. El resultado es un batiburrillo, y no uno que resulte fascinante en su imperfección.

Ahí creo que quien mejor lee las intenciones de la película es Bale, quien en todo momento da un marcado toque de excentricidad cómica a su personaje que encaja muy bien con todas las vertientes que aborda Russell aquí. Lo curioso además es que luego seguramente sea uno de los personajes más centrados de toda la función, estando parte de su encanto en esa aparente contradicción.

Los problemas llegan con todo lo demás, pues es cierto que se nota el lujoso despliegue de medios tanto para transportarnos a los años 30 del siglo pasado como para que tanto escenarios, vestuario y fotografía resulten atractivos a ojos del espectador, pero llega un punto en el que casi se siente como un artificio para enmascara la falta de foco del guion escrito por el propio Russell.

Demasiadas pegas

No es que algo así me sorprenda por su parte, ya que nunca he sido un gran admirador de su cine, pero aquí es particularmente evidente que intenta dar un tono ligero a una historia importante de forma innecesariamente liosa. Ahí me queda la duda de si es culpa del exceso de personajes o el de tramas, pero llega un punto en el que todo lo que tiene que ofrecer 'Ámsterdam' es lo bonita que pueda lucir y la ocurrencia puntual que aporte Bale en ese momento.

El resto del reparto no puedo decir que lo haga mal, sea para una pequeña aparición como la de Taylor Swift o para papeles principales como en los casos de Margot Robbie y John David Washington, pero siempre queda la sensación de que ni ellos mismos tienen del todo claro qué les pide la película -quizá Robert De Niro sea la excepción, ya que su personaje tiene una función muy clara-. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el problema que sufre el personaje de Robbie y cómo a veces se le intenta dar unos matices cómicos que acaban resultando un tanto fuera de lugar.

Al final el verdadero problema lo tiene Russell, quien propone aquí una serie de conceptos prometedores para luego desarrollarlos de forma decepcionante. Sin embargo, lo peor de todo es que llega a hacerse agotadora por momentos, ofreciendo pequeños chispazos aquí y allá pero sin ser nunca capaz de encender la llama del entretenimiento. Porque al final puede coquetear con muchas cosas, pero no deja de ser un pasatiempo de lujo con más aspiraciones de las que es capaz de cubrir.

En resumidas cuentas

No es tan mala como puede indicar su debacle en la taquilla de Estados Unidos, pero eso no quita para que 'Ámsterdam' sea la oportunidad perdida para ofrecer el acercamiento definitivo a una curiosa y potente historia real. Tenía el talento a raudales de su reparto y un presupuesto de lo más generoso, pero David O. Russell parece que nunca termina de tener muy claro lo que quiere conseguir aquí.