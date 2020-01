'Avenue 5': Armando Iannucci estrena en HBO una divertida sátira entre 'Vacaciones en el mar' y 'Perdidos en el espacio'

El escocés Armando Iannucci sigue jugando a las apariencias mientras saca la mugre escondida al fondo mejor que casi ningún escritor de comedia actual. Nominado al Óscar y ganador del Emmy o el BAFTA, Iannucci continúa triunfando en HBO tras 'Veep' con una nueva comedia llena de dolor y gloria. 'Avenue 5' es todo lo que uno espera de su creador manejando a la tripulación de un crucero espacial.

Vacaciones en el espacio

'Avenue 5' es una comedia espacial ambientada en un futuro en el que viajar por el sistema solar ya no es algo exclusivo de las películas de ciencia ficción. Ryan Clark (Hugh Laurie) es el seguro y agradable capitán de la "Avenue 5", un crucero espacial lleno de lujos que se verá amenazado por una serie problemas técnicos. Mientras tanto Ryan y su tripulación deberán mantener la calma entre los descontentos pasajeros y lidiar con acontecimientos inesperados a bordo.

A lo largo de los episodios, Iannucci y su equipo creativo irán jugando a lo que mejor saben, dejando un rastro de esperanzadoras migajas de pan que los buitres no tardarán en devorar a la más mínima ocasión. Y es que no solo será la nave la que sufra problemas mecánicos. Como siempre con su autor, el desfile de máscaras que irán cayendo, provocando situaciones verdaderamente hilarantes, no se hará esperar.

Hugh Laurie vuelve a capitanear una comedia británica con la energía (y la apatía que lleva su personaje) como en sus viejos tiempos, y además se encuentra secundado por un reparto de categoría lleno de rostros habituales en algunas de las mejores comedias de los últimos años. Zach Woods, que empezó a llamar la atención de todos precisamente en 'In the Loop', Josh Gad (casi convertido en Jack Black) y Andy Buckley brillan como secundarios. Especialmente llamativo este último, pasando de ser el jefe de Michael Scott en 'The Office' (USA) a ser prácticamente un Michael Scott a bordo de la nave.

Orbitando alrededor de la comedia

Los problemas de la nave no solo dejarán al descubierto las bajezas de la empresa que lo maneja, si no que los desastres individuales, las mentiras, grandes y pequeñas, de cada personaje, no tardarán en salir a la luz para dejar al descubierto que en realidad nadie es quien parece ser.

Las cosas en el planeta Tierra tampoco están mucho mejor. Filtraciones a la prensa, problemas con la NASA y un terrible retardo de 26 segundos en las comunicaciones que se convertirá rápidamente, más que en un genial gag recurrente, en otro personaje más. En sus momentos "terrestres" es donde mejor apreciaremos el estilo Iannucci, con sus pasillos y sus cámaras sobre los personajes que siempre van con prisa.

Nadie parece tomar la decisión más apropiada en 'Avenue 5' salvo el propio creador, que se va guardando la revelación de secretos y los clásicos golpes de humor que aligeran la carga para ir dosificando sus altas dosis de comedia del más alto nivel.

Si bien es cierto que la aventura espacial paródica nunca ha terminado de conquistar a las masas, ni en el cine ni en la televisión (aunque Seth McFarlane está esforzándose lo suyo con 'The Orville'), se agradece que alguien tan agudo como Armando Iannucci se empeñe en poner en órbita una apuesta muy clásica, por muy futurista que sea el ambiente.