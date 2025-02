'Becoming Led Zeppelin', el primer documental oficial sobre una de las bandas de rock más grandes de la historia es tan fascinante como insuficiente

Por fin tenemos la oportunidad de ver en cines ‘Becoming Led Zeppelin’ un documental de 2021 que se estrena ahora, el 7 de febrero, tras ser anunciado en 2019, y que profundiza en los orígenes de una de las bandas de rock más influyentes de la historia: Led Zeppelin. Dirigido por Bernard MacMahon, es un acceso sin precedentes a la banda, ya que es su primer documental oficial, el único además con la plena cooperación de todos los miembros, incluyendo entrevistas rescatadas con el fallecido John Bonham y a los supervivientes Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones.

El trabajo narra las trayectorias individuales de cada músico antes de su icónica unión, desde de sus primeros pasos en la efervescente escena musical de los años sesenta, hasta su reunión en el verano de 1968. Es interesante asistir al ascenso de Jimmy Page como guitarrista de sesión, de su trabajo con The Yardbirds a sus primeras incursiones en la experimentación de estudio. Robert Plant explica cómo absorbió sus influencias bluseras, y compartimos la tenacidad de un jovencísimo John Paul Jones, que le llevó a tener gran versatilidad instrumental.

En esos primeros pasos, donde participaron incluso en el tema ‘Goldfinger’ de la mítica película de 007, se produjo un caldo de cultivo que dio sus frutos en la alquimia creativa que se produjo cuando cuatro músicos muy distintos se unieron, lo que llevó a un rápido ascenso de la banda al estrellato. Lo más sorprendente es que su evolución de prometedores recién llegados a fenómeno mundial fue inmediato, ni siquiera pasando por el típico trance de autoeditar una maqueta para moverla, grabaron su primer disco apenas unos meses después de conocerse, algo que muestra el talento que se cocinaba a edades de 18 a 20 años.

Su innovadora mezcla de blues, folk, rock y psicodelia surgió de un proceso creativo que exigía olvidar los límites musicales del momento, experimentando con instrumentos y técnicas de grabación poco convencionales, siendo clave la improvisación y la sinergia inexplicable que se formó cuando entraron en contacto. ‘Becoming Led Zeppelin’ presenta como gran baza una colección de imágenes nunca vistas de los primeros conciertos de la banda en EE.UU. y el Reino Unido, junto con material de archivo inédito, procedente de sus archivos personales, otras que ni ellos mismos habían visto nunca.

Cómo nace un mito musical

Los clips restaurados, con grabaciones de audio de alta calidad transporta a los años 60 y 70, y las electrizantes actuaciones en directo de la banda serán un valioso descubrimiento para sus fans, pero también suponen un escollo para el ritmo. Sí, podemos detenernos en el milagro musical que lograron, incluso asimilar que en canciones como ‘Dazed and Confused’ ya estaban dentro futuros riffs de ‘Paranoid’ de Black Sabbath e ‘In the Flesh’ de Pink Floyd al mismo tiempo, pero hay algo contraproducente en introducir esos clips a pelo, a veces repitiendo canciones.

Es entendible que la ocasión requiera dar protagonismo a Zeppelin, puede que la banda de rock más importante británica junto a los Beatles, los Rolling Stones y Queen, pero en un momento en el que tenemos todo tipo de series documentales y todo el contenido habido y por haber en plataformas, lo expuesto en este nuevo trabajo sobre su carrera queda un poco cojo y las expectativas creadas tienen dos filos. Por una parte es reconfortante ver una película que por fin hace justicia con la historia de la banda, pero al mismo tiempo esa grandeza que surge de su música, queda un poco difuminada por un trabajo un tanto pedestre en cuanto a su montaje.

No solo por la descompensación de momentos, sino también en elecciones de fundidos, paralelismos visuales sin mucho contenido real, imágenes de revueltas y de eventos históricos sin demasiada conexión con lo que cuentan las canciones, más allá de que el rock llegaba y los sesenta acababan, pero no hay ninguna reflexión que justifique muchas de esas decisiones, que incluso son torticeras e indignas de una banda de este calibre. Luego queda el problema de que, como su propio título indica, la experiencia queda debilitada por su falta de un final.

Pendiente de conclusión

Está muy bien hacer un documental de “rise and rise more” en vez de un auge y caída, con toda la parte inicial de la banda, como fue ‘Supersonic’ de Oasis, pero centrarse en la parte más interesante de la carrera de un grupo también puede convertirse en un gran problema si no hay un corolario de algún tipo y el clímax se limita a presionar otra actuación más en directo. Más cuando en esta banda hay muchas canciones que merecen su propio documental, incluso la vida y lo que ocurrió con la banda en los 70, sus relaciones con el satanismo, drogas, controversias… no hay ni un atisbo.

Y si el enfoque es la música en sí misma, tampoco hay un buen trabajo de investigación de dónde vienen ciertos riffs, o el impacto y legado que tuvo la banda realmente. Sorprende, de hecho, que este trabajo esté preparado para llegar a los cines y no sea la típica producción pensada con interés de llenar horas de streaming. Si tenemos a Ron Howard o Peter Jackson haciendo distintas visiones sobre los Beatles, Jim Jarmush sobre The Stooges, o Martin Scorsese dirigiendo sobre los Rolling o Bob Dylan queda aquí la sensación de que este debería haber tenido otra entidad, que resulta insuficiente.

‘Becoming Led Zeppelin’ resulta un trabajo bastante ingenuo en cuanto a sus intenciones y torpe en algunas de sus explicaciones, bastante por debajo de lo esperado en lo relacionado con las formas para retratar a una banda que definió a una generación, pero al mismo tiempo no deja de ser un registro valioso por todo lo que contiene, y entre esas actuaciones sin buena edición hay un par de momentos estupendos, como ver al grupo dándolo todo dejando al público confundido, tapándose los oídos o sencillamente absorto ante lo que estaban escuchando y no entendiendo, lo que viene siendo un instante de un momento revolucionario.

En Espinof | Los 11 documentales de rock’n’roll más míticos de la historia

En Espinof | Las mejores películas musicales de la historia