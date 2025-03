Creo que 'Amenaza en el aire' es un thriller entretenido con un gran Mark Wahlberg, pero Mel Gibson se merecía algo mejor

Mel Gibson fue en su momento una de las mayores estrellas de Hollywood, pero justo es reconocer que sus mejores años hace mucho que quedaron atrás. Sin embargo, en 2016 volvió a demostrar lo bien que se le da la puesta en escena con 'Hasta el último hombre', una estupenda película bélica por la que llegó a estar nominado al Óscar a la mejor dirección. Todo apuntaba a que iba a ser el inicio de su vuelta por la puerta grande, pero la cosa nunca llegó a prosperar.

De hecho, han tenido que pasar la friolera de 9 años para que estrene 'Amenaza en el aire', su nuevo trabajo tras las cámaras en el que destaca lo entregado que está Mark Wahlberg como villano. Además, también es un thriller entretenido que no se alarga más de la cuenta -su duración ni siquiera alcanza los 90 minutos-, pero no puedo dejar de pensar que Gibson se merecía algo mucho mejor que esto.

Poquita cosa

No entraré en las polémicas protagonizadas por Gibson en su vida personal que llevaron a que Hollywood le cancelase y todavía no le haya perdonado tanto tiempo después, ya que eso sigue sin explicar tantos años sin volver tras las cámaras cuando además 'Hasta el último hombre' fue un gran éxito comercial. No se entiende de ninguna de las maneras, como tampoco que al final haya regresado con un thriller de acción con más vocación de pasatiempo de videoclub que de espectáculo para la gran pantalla.

'Amenaza en el aire' es una película que prácticamente en su totalidad se desarrolla a bordo de una avioneta y en la dinámica que se establece entre tres personajes. La tensión surge porque uno de ellos quiere matar a los otros dos, algo que no tarda en desvelarse -y que nadie se queje de spoilers, porque esto es algo que se comenta ya en el propio tráiler-, pues si algo puede decirse de la película es que va siempre de frente. Quizá demasiado.

De hecho, lo mejor de 'Amenaza en el aire' seguramente esté en su primer acto, ya que la presentación de los personajes está muy lograda para establecer sus personalidades y lo que vendrá después. No es que exista ningún atisbo de profundidad, ni siquiera en todo lo relacionado con el problemático pasado de la U.S. Marshal interpretada por una correcta Michelle Dockery, pero sí es una base efectiva para sentar las bases de la tensión que surge cuando Wahlberg deja claras sus aviesas intenciones.

A partir de entonces es cuando el guion de Jared Rosenberg empieza a delatar que es el trabajo de un debutante, tanto por su tendencia excesiva al blanco y al negro para explicar las motivaciones de los protagonistas. Esto choca con la indiscutible solvencia de Gibson tras las cámaras, ya que consigue evitar la temida sensación de repetirse a sí mismo y exprime al máximo las posibilidades de un espacio tan reducido. Todo ello sin virtuosismos innecesarios -su trabajo opta por un enfoque más clásico para la acción, huyendo de los excesos de los últimos tiempos para camuflar que no existía ningún tipo de plan a la hora de plantear esas escenas-, ya que el principal objetivo es que todo fluya y hacer lo posible por mantener la tensión que estalla al de unos 20 minutos de metraje.

Y es que 'Amenaza en el aire' sería una película directamente deficiente sin la presencia de Gibson en la silla del director, tanto porque es casi seguro que Wahlberg no estaría por ahí, pues es él quien añade algo de salsa a un relato que llega un punto que acaba dando vueltas sobre sí mismo -una limitación imposible de sortear en una historia así, todo hay que decirlo- y que luego se resuelve de forma bastante discreta, como por su solvente puesta en escena. Le quitas eso y te queda un pasatiempo directo al mercado digital que no destaca en nada y que muchos ni se habrían enterado de su estreno.

Por suerte, 'Amenaza en el aire' sí que cuenta con esas dos bazas para que su visionado no acabe siendo una pérdida de tiempo. En el mejor de los casos, pasarás un rato entretenido y pasarás página rápido, mientras que en el peor, al menos hay algo a lo que agarrarse para pensar que no has tomado una decisión tan mala dedicándole poco más de 80 minutos de tu tiempo.

