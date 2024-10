Andrew Garfield defiende a Mel Gibson después de una década vetado en Hollywood: "La gente puede cambiar"

Algo que Hollywood ha aprendido a las malas a lo largo de toda su historia es a perdonar. Hay cosas imperdonables, claro (como las ansias caníbales de Armie Hammer), pero la mayoría (como la locura por la cienciología de Tom Cruise) sí pueden, tras un periodo de malas caras y pocos proyectos, olvidarse. Es el caso, según Andrew Garfield, de Mel Gibson, que lleva desde 2016 sin estrenar una película ('Hasta el último hombre') y cree que debería poder hacer lo que quisiera.

Mel sobre hojuelas

En la revista People, el actor, que se puso a las órdenes de Gibson en su última película, ha declarado que deberíamos perdonarle sus comentarios antisemitas (y tiene cierta importancia porque Garfield es judío): "He aprendido mucho, de hecho. He aprendido que la gente puede sanar. He aprendido que la gente puede cambiar, que la gente puede conseguir ayuda. He aprendido que todos merecen respeto. Y que la gente merece segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Que ninguno de nosotros es infalible".

Mel ha hecho un trabajo de curación precioso consigo mismo. Y gracias a dios. Porque es un cineasta increíble, y creo que merece hacer películas. Merece contar historias, porque tiene un corazón compasivo y muy, muy grande.

Cabe recordar que Gibson en 2011, y tras pillarle completamente borracho y a toda velocidad en su coche, acabó gritando al policía que le arrestaba comentarios racistas, homófobos y antisemitas que trascendieron como "Putos judíos... los judíos son los responsables de todas las guerras del mundo. ¿Eres un judío?". Desde entonces, ha participado como actor en películas que no han pasado por los cines y solo el año que viene verá una tentativa de retorno a la primera línea dirigiendo 'Amenaza en el aire', su primera película en nueve años.

Para Garfield es una buena noticia porque, según comenta, "Es el tipo de director que sale de detrás de los monitores con sus ojos mojados. Sabía cuándo iba bien y sabía cuándo no. Y simplemente le creía. Es un narrador de historias visceral así que puede sentir... No puede evitar sentirlo todo. Es un tío realmente empático". Habrá que ver si Hollywood ya está preparado para el perdón.

