Dinamarca se hunde en la primera serie de Thomas Vinterberg. Un notable drama familiar que explora el colapso del privilegio ante la catástrofe

Hay una curiosa prueba de fuego para los cineastas de prestigio (de esos que luego dicen que lo suyo no es una serie si no una película de ocho horas) y esa es el cómo funcionan en el formato televisivo. No es lo mismo contar una historia en dos horas que en bastantes más y, encima, en episodios. Después de ver hace poco a Alfonso Cuarón acertar con 'Disclaimer' ahora nos toca ver cómo lo ha hecho Thomas Vinterberg ('Otra ronda').

Movistar Plus+ estrena hoy 'Familias como la nuestra' (Familier som vores), miniserie de siete episodios en las que el director danés retrata los devastadores efectos del cambio climático en Dinamarca. En un futuro muy cercano, el nivel del mar ha crecido lo suficiente como para que de aquí a pocos meses el país escandinavo deba ser evacuado.

Seis millones de habitantes tienen que preparar sus aperos y ver adónde ir en una situación en el que las fronteras de los países vecinos empiezan a cerrarse. El foco lo tenemos, como sugiere el título, en una familia (extendida). Eso sí, de clase media-alta. Una elección curiosa pero nada descabellada ya que, al fin y al cabo, las catástrofes no entienden de ceros en la cuenta.

Apocalipsis en el primer mundo

Aquí lo complicado del guion de Vinterberg y su colaborador Bo Hr. Hansen radica en encontrar ese punto medio entre la descripción, casi literal, de "dramas del primer mundo" ("no sé si nos podremos permitir ese pedazo apartamento en París") y la tragedia humana real y el bagaje emocional que supone este dejarlo todo atrás y tener que poner toda su vida en una mochila.

A veces lo logran y a veces no. Esto último, sobre todo en los primeros episodios, en los que, por ejemplo, una de las tramas es básicamente Jacob (Nikolaj Lie Kaas) viendo cómo su plan de venderlo todo se va al garete cuando las autoridades deducen que ha recibido un soplo interno. Lo cual es cierto porque su cuñado (Esben Smed) trabaja en el gobierno.

En realidad, a estos reveses económicos Vinterberg y compañía les da la importancia justa... el de enfrentar a sus acomodados protagonistas a una perspectiva de miseria. Es retratar esa actitud algo altiva de "no somos refugiados ni migrantes sino expats" y lucharemos con uñas y dientes por retener el último atisbo de privilegio. Es la crisis de refugiados del primer mundo. De hecho, el título de la serie gira en eso.

Esta es solo una de las muestras del colapso asociado a una emergencia de tal calibre. A los guionistas no les interesa que veamos la catástrofe física, las inundaciones, el hundimiento de Jutlandia y sus islas, sino el coste emocional de todo. Esto relatado con un tono sobrio, poético pero a ratos algo manipulador. No de una forma exagerada (son daneses al fin y al cabo) pero sí que reconozco que me saca algo de la historia. Me recuerda en cierto sentido a 'Un futuro desafiante' y su relato del apocalipsis climático.

Hablando de lo emotivo, la que mejor encapsula el espíritu de la serie sea la joven Laura (Amaryllis August) que se muestra como el corazón de 'Familias como la nuestra' en lo que todo esto es una situación que la supera y su indecisión marca muchas veces un conflicto dramático a menudo artificioso. Funciona, sí. Pero es algo tramposo.

Una de las grandes bazas de la serie está en su reparto, pero hay que reconocer que al ser todo tan coral es muy fácil no conectar con todo el mundo. O, si conectas, ves que no te interesa tanto lo que les pase. La familia de Jacob es notoriamente menos interesante que la pareja formada por sus cuñados... y eso que estos son los ricos de verdad.

Es, en definitiva, la acumulación de cuestiones sueltas, poco engrasadas, por aquí y por allí las que me impiden alabar 'Familias como la nuestra' tanto como me hubiera gustado. Sí, es una serie notable y encantará sin duda alguna a los incondicionales de Vinterberg. Sin embargo, volviendo a lo que comentaba al comienzo de esta crítica, la sensación que deja es que el formato de serie le ha venido algo grande.

