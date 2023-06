Este complejo retrato de la maternidad es una de las mejores películas de la directora de 'Una pastelería en Tokio' y la puedes ver gratis en streaming

La maternidad es un tema amplio que la ficción ha ido explorando en todos sus matices. Qué hace a una madre serlo es el tema que se plantea 'Madres verdaderas', la última película de Naomi Kawase que derrocha sensibilidad por los cuatro costados. La podéis ver gratis en RTVE Play.

Madres paralelas

Satoko y su marido son un matrimonio que, después de fracasar una y otra vez en su empeño de concebir un hijo, decidieron adoptar al pequeño Asato. Años después, su tranquilo día a día se ve agitado por la irrupción de una muchacha que dice ser la madre biológica del niño y quiere recuperarlo.

'Madres verdaderas' ('Asa ga kuru') es el décimo largometraje de Naomi Kawase, aclamada directora japonesa de películas como 'Una pastelería en Tokio' y 'Viaje a Nara'. La cinta se estrenó en 2020 y está guionizada por la propia Kawase junto a Izumi Takahashi (también guionista del live action de 'Sakamichi no Apollon'), adaptando la novela de Mizuki Tsujimura.

La película desde el principio muestra su interés por explorar la maternidad y, concretamente, la disyuntiva entre ser madre adoptiva y madre biológica. Si bien es un debate que quizá se nos antoja algo superado a estas alturas, hay que tener en cuenta que la obsesión con los lazos de sangre es algo todavía muy presente en la cultura japonesa, como bien exponen otras películas como 'De tal padre, tal hijo' de Hirokazu Koreeda.

La historia nos muestra cómo afrontan los personajes ese debate interno y, de forma implícita y sin necesidad de subrayar el tema, pone sobre la mesa desde el estigma que sigue pesando sobre la adopción e incluso la soledad del individuo que elige un camino diferente en una sociedad tan cuadriculada como la japonesa.

Lo interesante de la película es cómo utiliza lo que sobre el papel es un melodrama clásico para darle una vuelta y explorar de forma delicada y sensible qué es lo que verdaderamente nos une a otras personas y cómo se construyen esos lazos de afecto.

El guion de Kawase y Takahashi toma la inteligente decisión de fragmentar la estructura narrativa, presentándonos a la primera madre y su circunstancia para luego retrotraerse en el tiempo y contarnos qué pasó realmente con la chica que dió a luz a Asato.

No solo funciona como recurso para que el espectador sea quien vaya recomponiendo el puzle de la historia al completo, sino que también consigue profundizar en las dos protagonistas, entender su forma de ser y sus conflictos personales hasta que ambas tramas confluyen en el final.

Sin duda, es una película dramática que trata temas duros (desde la depresión al embarazo adolescente) y la tristeza de los personajes, salvo en algún momento puntual, rara vez se exterioriza sino que la llevan por dentro y eso hace que de nuevo sea el propio espectador el que tenga que digerir esos sentimientos, con todo lo que ello conlleva.

No obstante, y haciendo honor al título original (que significa "Llega la mañana"), no todo es oscuridad y en algunos momentos podremos avistar la luz al final del túnel. Eso sí, como todas las películas de Kawase, el ritmo es muy sosegado y se puede hacer cuesta arriba si no estás acostumbrado a dejarte llevar por su narración pausada.

'Madres verdaderas' se sirve del melodrama para indagar en el concepto de maternidad, dándole un giro a la estructura narrativa y mostrando los dilemas internos de los personajes de manera sobria y con mucha sensibilidad. Ahora que por fin está gratis en streaming, es un buen momento para recuperar el último trabajo de Naomi Kawase.

