Esta deliciosa y relajante serie se devora en un par de tardes y la puedes ver en Netflix

El costumbrismo es un género muy arraigado en la cultura japonesa. Ir descubriendo la psicología de los personajes a través de su cotidianidad es algo que saben hacer mejor que nadie y buena muestra de ello es 'Midnight Diner: Tokyo Stories'. Si te gustó 'Makanai, la cocinera de las maiko', no puedes perderte esta serie antológica disponible en Netflix.

La cantina de medianoche

Cuando se acaba el día, hay gente que todavía no quiere volver a sus casas. Lo sabe bien el dueño de este pequeño restaurante, que abre desde las 00:00 a las 7:00 y prepara cualquier plato, siempre que tenga los ingredientes. Un lugar acogedor que es testigo de las historias de cada uno de sus clientes.

'Midnight Diner: Tokyo Stories' ('Shinya Shokudou') es la adaptación del manga seinen 'La cantina de medianoche' de Yaro Abe, que en Japón acumula 26 tomos y sigue publicándose. La historia fue adaptada previamente, con tres temporadas que se emitieron entre 2009 y 2014.

Cuando Netflix compró los derechos, produjo dos temporadas en 2016 y 2019, que equivaldrían a la temporada 4 y 5 respectivamente. No obstante, al tratarse de una serie antológica, en la que cada capítulo es una historia diferente, no es necesario haber visto las anteriores para poder disfrutarlas.

A lo largo de sus 20 episodios, de 25 minutos cada uno, asistimos a los distintos relatos protagonizados por la clientela del restaurante. Cada uno es autoconclusivo y, a excepción de alguna pincelada puntual, prácticamente no tienen continuidad y se pueden ver de manera independiente.

Sin duda, se trata de una serie que no hay que coger con prisas. Pese a no tener un ritmo lento, su argumento de por sí no propone una montaña rusa de sensaciones sino que invita al espectador a tomar asiento en el propio restaurante y asomarse a las vidas de los otros comensales mientras degusta alguno de sus platos.

Efectivamente, la comida tiene un papel fundamental y se esmeran en presentarte el plato principal, que remite de forma simbólica al protagonista de ese episodio. Son esos momentos en los que se disponen a comer los que realmente hablan de cómo es cada personaje y de sus inquietudes.

Las historias suelen tener un todo relajado y salpicado de humor, aunque encontramos de todo un poco: tramas que tiran más hacia la comedia, dramas que se van revelando a su tiempo e incluso algún giro sorprendente hacia lo sobrenatural.

Por supuesto, la serie está muy arraigada en la cultura de Japón por lo que puede chocar si no estáis familiarizados con la sociedad nipona. Ya no solo en cuestión de tradiciones, sino porque refleja como algo cotidiano su forma de ser y de vivir, en muchas ocasiones radicalmente diferente a nuestra realidad de Occidente.

Un detalle que al final no tiene tanta importancia porque es difícil no dejarse envolver por la atmósfera cálida y tranquila que construye desde el primer episodio.

'Midnight Diner: Tokyo Stories' es una acogedora serie costumbrista, perfecta para ver en esos momentos en los que te apetece relajarte con historias cortitas que consigan arrancarte la sonrisa. Un plato que nunca falla, tanto para devorar uno tras otro como para degustar en pequeñas dosis.

