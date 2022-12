Series y películas que son lugares felices y las puedes ver en streaming estas Navidades

Llega la Navidad y solo apetece tirarse en el sofá, sepultarse en mantas y ponerse algo ameno, que te reconforte el corazón y te haga volver a tener fe en la humanidad. Si no sois especialmente fans de las películas navideñas, aquí os dejo unas cuantas películas y series que son auténticos lugares felices y te dejan siempre con una sonrisa en la cara.

Series:

'Brooklyn Nine-Nine'

Michael Schur es especialista en lugares felices ('The Good Place') y esta es un buen ejemplo de historia que puedes ver en cualquier momento y siempre conseguirá levantarte el ánimo. Además de sus momentos locos y divertidísimos, su elenco de personajes es de los que se hacen querer.

'Ted Lasso'

Si hablamos de historias que nos alegren el día, no podemos olvidarnos de esta fantástica comedia. Da igual que no os interese el fútbol, el optimismo de Ted Lasso ante la no tan imposible tarea de sacar adelante su equipo nos reconforta y nos hace volver a creer en las personas.

'Los Green en la Gran Ciudad'

En general, Disney tiene un buen catálogo de series animadas feel good ('Amfibilandia' o 'Casa Búho' son también una buena opción). Esta comedia nos presenta a la familia Green y sus alocadas aventuras intentando adaptarse a la vida en la ciudad. Con capítulos autoconclusivos de 10 minutos, es pura diversión y accesible para todos los públicos.

'iZombie'

Que no os deje engañar su sangrienta estampa, porque estamos ante una de las series de zombies más divertidas y desenfadadas de los últimos años. Rob Thomas (el creador de 'Veronica Mars') nos trajo este cachondeo de procedimental donde una zombie ayuda a resolver casos comiéndose el cerebro de las víctimas y asumiendo rasgos de su personalidad.

'Haikyuu!!'

Siguiendo con otro de deportes, este anime spokon no puede ser más acogedor. No solo sabe transmitirte la emoción de los partidos sino que prima siempre el trabajo en equipo, la voluntad de superación, ver al equipo contrario como rival pero no un enemigo y ante todo disfrutar del partido, se gane o se pierda.

Disponible en Amazon Prime Video

Películas:

'Palm Springs'

Andy Samberg hace doblete en el ránking pero... ¿cómo no incluir 'Palm Spings' en una lista feel good? De las mejores películas de viajes en el tiempo de los últimos años e indudablemente las más buenrollera. Una simpática comedia romántica con bucle temporal incluido, ¿qué más podemos pedir?

'Sing Street'

El tema musical es algo que apasiona a John Carney ('Once', 'Begin Again') pero nunca nos ha emocionado tanto como este coming of age. Una historia clásica, sobre un adolescente irlandés que monta un grupo de música con sus amigos para impresionar a una chica, que nos encandila con su sinceridad, su banda sonora y lo adorables que son todos sus personajes.

'Chungking Express'

Otra historia donde la banda sonora tiene un papel crucial. Wong Kar Wai consigue plasmar de forma más lúdica, aunque igualmente visual que en 'In the mood for love', qué se siente cuando estás enamorado en estos dos improbables romances. No podremos volver a escuchar 'California Dreamin' sin que se nos ponga una sonrisa tonta.

Disponible en Filmin

'Nicky, la aprendiz de bruja'

Las películas de Ghibli tienen fama de grandes aventuras llenas de fantasía y mensaje ecológico contundente, pero también encontramos historias más pequeñas pero igualmente emotivas. Aquí conoceremos a la brujita Nicky, que decide montar su propio servicio de mensajería. Sencilla y encantadora, queremos un Jiji en nuestra vida.

'My Little Pony: una nueva generación'

Si ya la serie de 'My little pony' es un lugar feliz con todas las de la ley, la película de Netflix no iba a ser menos. La historia sigue siendo igual de adorable pero con nuevos personajes, nuevas canciones y una preciosa animación que es un caramelito para los ojos.