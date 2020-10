'For Madmen Only': el documental sobre Del Close es un perfecto retrato de comedia, tragedia y locura

No pasa nada si el nombre de Del Close no te diga nada, es algo completamente normal. En cambio es posible que los nombres de John Belushi, Tina Fey, Stephen Colbert, Mike Myers o Adam McKay sí te suenen algo más. Todos ellos tienen en común a Del Close, mentor y creador de "El Harold", la improvisación como nueva forma de hacer comedia. 'For Madmen Only' estará disponible en Filmin hasta el próximo día 29 como parte de la programación del Serializados Fest.

La comedia del terror

La vida de Del Close no fue sencilla ni agradable. Al menos para quien la escucha en voz de un narrador que cuenta sus días de vino (muchos) y rosas (pocas) a través de este estimulante trabajo documental de Heather Ross. Para contar su historia, la realizadora se apoya en la recreación de uno de los momentos más impredecibles de la carrera del cómico: la creación de un cómic para DC Comics, que por entonces vivía una nueva edad de oro con los trabajos de Alan Moore ('Watchmen') y Frank Miller (' Batman: El regreso del Caballero Oscuro'). En aquel momento parecía que 'Wasteland', el cómic de Close y John Ostrander, parecía una buena idea.

Con las viñetas de Don Simpson, David Lloyd, William Messner-Loebs, Timothy Truman o George Freeman como fondo constante para llegar a las raíces de la personalidad del Close, 'For Madmen Only' es un viaje al pasado y al origen de uno de los mentores y nombres clave de la comedia contemporánea. No se entiende el cine de Adam McKay o la simple existencia de 'Saturday Night Live' sin su influencia. Pero lejos de ser algo que celebrar en vida, Close solo vio correspondido su esfuerzo demencial a partir de su lecho de muerte. Por eso el documental de Ross es tan necesario.

Sus toneladas de material de archivo, testimonios, recreaciones y animación dan como resultado un documental entretenido y tan cautivador y fascinante como la propia personalidad de Del Close, el hombre que muchos cómicos vieron como la demostración humana de lo que la comedia podría ser mucho más que hacer reír a alguien con un chascarrillo. Pero 'For Madmen Only' también es una crónica tirando a trágica sobre una vida que incluyó alcoholismo, drogadicción, enfrentamientos creativos, ingresos en pabellones psiquiátricos o brujería. ¿A ya tiene tu atención?

Tragedia + tiempo = Del Close

Traicionado por su familia, por la vida, por los compañeros y por el destino, Close nunca logró sobreponerse de la rabia de quien veía constantemente cómo todo se le iba de las manos. Desde la alta traición de Mike Nichols y Elaine May de sus inicios hasta la irrupción del SNL que se llevó por delante a todos sus alumnos y diamantes en bruto, la vida de Close se movió sin red de protección sobre el abismo de la locura. Y nunca caminó equilibrado sobre ese alambre.

Ha tenido que llegar Heather Ross para hacer justicia a un personaje con un magnetismo especial. ¿Crees que es casual que sus apariciones en 'Los intocables de Eliot Ness' o 'El terror no tiene forma' formen parte de tu subconsciente desde hace 30 años y no las hayas olvidado? Me temo que no. A pesar del escozor de un trabajo de alta carga de tristeza, uno termina rendido a la brillantez y locura de un hombre con tantos problemas como talentos. El tramo final, con todo lo que significa, es realmente conmovedor.

Duele ver cómo a pesar de toda la influencia que tuvo en todos los genios del humor que ayudó a formar, nunca pudo brillar como ellos. Del Close nunca se hizo famoso, pero el hecho de que pudiera "crear" en la sombra a tantos maestros a través de sus enseñanzas te hace darte cuenta de lo poco que en realidad sabemos de la vida. Y de comedia ni te cuento. A no ser que todo sea una gran mentira, claro. Ah, quédate a los créditos finales, porque incluso ahí hay sitio para una última locura.