'Marvel 616': una maravillosa docuserie de Disney+ que nos sumerge en el legado de los superhéroes de la Casa de las ideas

El que Disney sea propietaria de algunas de las marcas de entretenimiento más populares y seguidas por todo el mundo hace que tengan mucho material que explotar y que, de hecho, estén encontrando un filón en los documentales relacionados con su catálogo y todo lo que hacen. Hemos visto por ejemplo 'The Imagineering Story' sobre sus parques y 'Pixar desde dentro' con parte del proceso creativo del estudio y ha llegado la hora de meterse de lleno en Marvel y su legado.

Así, Disney+ estrenó el viernes 20 'Marvel 616' (Marvel's 616), una docuserie antológica de ocho episodios que repasa diferentes temas en torno a la Casa de las Ideas desde sus orígenes hasta su influencia e incluso pinitos raros pero famosos. Ocho directores, ocho temáticas diferentes y un documental fascinante en todos los sentidos.

'El Spiderman japonés' es el encargado de abrir la docuserie. Una elección extraña pero que funciona a la hora de ver cómo Marvel ha permeado en mercados internacionales. David Gelb nos mete de lleno en cómo y por qué se creó esta versión del trepamuros en un episodio que bien podría haber sido un descarte de 'The Movies that Made Us' por cómo afrontan la narración de la historia.

Comenzando muy arriba y manteniendo el nivel

Y una vez captado el interés del público, los siguientes episodios nos abren la puerta a la editorial. En 'Más alto, más lejos, más rápido' Gillian Jacobs hace auténtica arqueología para hablar del papel de la mujer en el cómic y las pioneras de Marvel tanto heroínas como dibujantes y guionistas. La verdad es que, aun sabiendo de antemano el tema, no me esperaba encontrarme una lección de historia de las guionistas y dibujantes que se colaron en ese mundo eminentemente masculino.

Un inesperado y maravilloso homenaje a figuras como Marie Severin y Mary Jo Duffy, conversaciones con Louise Simonson y Ann Nocenti comentando anécdotas como el logro que es hacer trabajar a Barry W. Smith y, en el presente, ver a Sana Amanat y su trabajo de editora con Capitana Marvel de Kelly Sue DeConnick y Ms. Marvel de G. Willow Wilson.

'Artesanos asombrosos' nos lleva a España con un episodio dedicado a los dibujantes Javier Garrón, a quien podemos ver en 'Miles Morales: Spider-Man' y a Natacha Bustos, responsable del dibujo de 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico'. En 'Objetos perdidos', Paul Scheer investiga sobre personajes semidesconocidos de Marvel para hacer su propia serie en Disney+; ¡Ponte el traje! nos descubre el mundo del cosplay... y así hasta llegar a ocho episodios asombrosos.

Una antología que adapta su registro a cada tema

Algo que hace aún más interesante este documental es el cambio de registro que nos encontramos con cada episodio. Disney+ aprovecha realmente el tener directores distintos y temáticas distintas para ofrecer experiencias diferenciadas en cada entrega. En fondo y forma. No es lo mismo el episodio de Scheer, con clara intención cómica en lo que descubrimos a superhéroes como US-1 que la introspectiva mirada a los dibujantes españoles, sus orígenes y su proceso creativo.

He de reconocer que, siendo un lector compulsivo de cómics, me ha sorprendido gratamente este enfoque de la docuserie, que se aleja de las grandes franquicias de Marvel y del Universo Cinemático de Los Vengadores para ofrecer una mirada a la base de la pirámide. Y en esa pirámide nos encontramos con los guionistas, dibujantes y editores cuyas historias pueblan las librerías especializadas.

Con ocho episodios, es inevitable que haya cierta irregularidad si comparamos cada episodio. Pero es una irregularidad más en el ojo del que mira —si un tema no te interesa, lo mismo se hace un poco arduo el episodio correspondiente— que en la ejecución de la docuserie. En definitiva, 'Marvel's 616' es un documental apasionante que recompensa tanto al lector de cómics de toda la vida como al que se ha acercado al mundillo de los superhéroes de otra manera (películas, cosplay, etcétera). Un regocijo para nuestro friki interior.