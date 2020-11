'Pixar desde dentro': una ligera docuserie de Disney+ sobre la motivación e inspiración de los creativos del estudio

Con la llegada de Disney+, la gigante del entretenimiento ha puesto en marcha una serie de documentales y otros contenidos en torno a lo que se hace en sus diferentes estudios y departamentos. El último que ha llegado es 'Pixar desde dentro', dirigido por Erica Milsom y Tony Kaplan, que nos cuela en las oficinas de una de las mayores productoras de animación de la actualidad.

La serie está compuesta de cuatro colecciones —de las cuales ha salido la primera— con un tema en común. El primero lleva el subtítulo de "Inspiración" y en cada uno de los cinco episodios —de más o menos un cuarto de hora— esta docuserie explora cómo sus guionistas, animadores, directores y diseñadores trabajan. Cómo se inspiran, a qué retos se enfrentaron y qué pasa cuando no surge esa inspiración.

Aunque dicho así parecen cuestiones que surgirían en una entrevista de trabajo, en este minidocumental podemos colarnos en aspectos bastante interesantes del proceso creativo en Pixar. Eso sí, es algo muy somero y breve, más cerca del making of que del documental en sí.

A propósito de 'Soul'

"Mi trabajo es escribir aún cuando no quiera", dirá Kemp Powers, coguionista y codirector de 'Soul' y responsable de abrir esta docuserie. A través de él indagaremos un poco en el protagonista de la película y su diseño, incluyendo un pequeño tributo a la barbería, tan importante en la comunidad afroamericana.

Este será el ejemplo perfecto de lo que nos encontraremos a lo largo de la hora y veinte que dura todo. Por un lado se nota que 'Soul' está de estreno inminente porque sirve de cierto hilo conductor, con los diferentes responsables de distintas áreas destacando algún momento concreto o la creación de algo de la película. Afortunadamente exploramos algunas cintas más.

Con Dan Scanlon se habla de contar su propia historia a través de 'Onward', algo parecido hará el animador Steven Clay Hunter en cuanto a la creación del Sparkshort 'Salir'; Jessica Heidt, supervisora de guion, versará sobre su trabajo para cerrar la brecha de género en los personajes de Pixar, centrándose en 'Cars 3'; Deanna Marsigliese repasará de dónde le vienen las ideas como directora de arte de Pixar y su trabajo en 'Los increíbles 2' o la próxima 'Luca'.

Al igual que 'The Imagineering Story', obviamente al ser un "documental" de la casa va a ser inevitablemente partidista. A medio camino de lo que es un vídeo puramente promocional de la casa. Una sensación que se hace más patente aún por la corta longitud de cada capítulo. Es ineludiblemente somero.

Pero, si bien en ese aspecto se le puede sacar sus peros, me parece que este pequeño acceso a los engranajes es, sin duda, interesante tanto para fans como para los que nos dedicamos a hablar de cine y televisión. Ojalá, eso sí, que hubiera sido realizado desde algo independiente... por lo menos para no dar tanto la impresión de ser un "making of" más.