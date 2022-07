'Ms. Marvel' (1x05): un emotivo episodio que nos lleva a la Partición y al misterio mágico de la familia

Una de las cosas por las que destacaba 'Ms. Marvel', el cómic me refiero, es que G. Willow Wilson y compañía cogían ese concepto tan básico en la editorial como el incidir en el lado humano de los personajes. Si algo nos está demostrando esta serie en Disney+ es precisamente que es la historia de Kamala, no la aventura de una superheroína adolescente (que también).

Por cierto, a partir de aquí spoilers de 'Una y otra vez', el quinto episodio de 'Ms. Marvel'.

Tanto es así, que invertimos en este episodio unos veinte minutos en que nos cuenten la historia de Aisha, Sana y esa noche del último tren durante la trágica Partición de mediados/finales de los años 40. Después del cliffhanger que ponía a Kamala (Iman Vellani) en una abarrotada estación de tren, saltamos de nuevo unos cuantos años para una breve lección de historia.

La historia de Aisha y Sana

Después de tener ese pequeño contexto histórico, vemos a Aisha (Mehwish Hayat) huyendo de un soldado británico, se terminará refugiando en un campo de rosas. Ahí se encuentra con un hombre, quien le ofrece ayuda. A pesar del rechazo inicial pronto aceptará la oferta de Hasan (Fawad Khan). Y así es como se conocieron los bisabuelos de Kamala.

Como podéis imaginar, esto no es un "vivieron felices para siempre" ya que según van pasando los años se notan las tensiones provocadas por la situación en el país y la aparición de Najma (Samina Ahmad), quien quiere usar ya el brazalete para volver a casa, dará un vuelco a sus vidas. Así, Aisha, quien ha encontrado su hogar y no quiere irse, convencerá a su marido e hija para tomar el último tren y dejarlo todo.

Tras este flashback, enlazamos ya con la presencia de Kamala, llamada noor mediante, que se encontrará siendo ella y sus poderes los que guiaron milagrosamente a la pequeña Sana a brazos de su padre y coger el tren.

El velo

Finalizamos este emotivo acto y volvemos al presente para una segunda mitad del episodio algo menos pulido: Clandestinos y Kamala recuperan la consciencia para ver que el Velo se ha abierto y pueden volver a casa... pero pronto descubren que vaporiza a todo aquel que lo toca y Najma decide sacrificarse para cerrarlo.

Aquí se ve una resistencia por parte del guion de Fatimah Asghar, con una secuencia que, si bien es importante para avanzar la trama de la serie, en el conjunto de todo el episodio queda algo torpe, incluso deshilvanado. Esto estropea un tierno (aunque a ratos rozaban el pastel) episodio sobre familia con momentos importantes tanto para Kamala como para su madre y abuela.

Más allá del explosivo cliffhanger con el que terminamos y la duda sobre qué pasa con Bruno y Kamran en Nueva Jersey, hay unas cuantas cosas por resolver todavía como por ejemplo en torno a los poderes de Kamran o en qué se han equivocado los clandestinos respecto a este Velo.

Sin embargo, tengo la sensación de que por mucho que me esté gustando, 'Ms. Marvel' no está ofreciendo alicientes para el espectador más escéptico. Sobre todo porque una vez terminado este quinto episodio uno no tiene la sensación de que estamos llegando al final.