'Perdida': Antena 3 estrena un notable thriller que logra atrapar desde el primer minuto

Un hombre está en un hotel, comiendo bolas de cocaína. No sabemos nada de él excepto que es español. Que va al aeropuerto, es parado en el control de seguridad, su carrera de mula se trunca cuando es detenido. Así comienza 'Perdida', el nuevo thriller de Atresmedia que Antena 3 estrena esta noche.

Daniel Grao ('Gigantes') interpreta a este hombre, llamado Antonio. Un padre de familia que hace años (en 2006, según aclara el segundo episodio) sufrió el secuestro de su hija. Al principio no sabemos muy bien por qué Antonio ha acabado de vivir en Valencia a estar bajo la justicia colombiana, pero pronto parece claro que está donde quiere estar.

Por otro lado conocemos a Angelita (Adriana Paz), la abogada de oficio de Antonio con contactos importantes en los juzgados y fuera de ellos. Contactos que intentará aprovechar para que su nuevo cliente sobreviva en la cárcel y averiguar qué es lo que pasa con él.

Además, en el reparto tenemos a Melani Olivares, Ana María Orozco, Carolina Lapausa, Fernando Solorzano, Verónica Velásquez, Jon Arias, Luis Miguel Hurtado, Juan Carlos Messier, Pedro Suárez, María del Rosario Barreto, David Trejos y Mario Bolaños, entre otros en una trama que transcurre entre España y Colombia.

La primera ficción española de 2020 arranca con nota

'Perdida' cuenta con el honor de ser el primer estreno de ficción española de 2020 y, si esto sirve de precedente, podremos asegurar que este año está arrancando con nota. Natxo López, creador de la serie, logra plantear un thriller de desapariciones que funciona bastante bien.

Y, la verdad, yo tenía mis reparos debido a que la serie parecía sobre el papel hecha de retales de otras o, al menos, haber cogido muchas tendencias y ponerlas en el mismo caldero a ver qué pasa. Narcotráfico, Colombia, desapariciones, padres coraje, el que todo parezca formar parte de un gran plan del "bueno", una coprotagonista metida hasta el cuello en cosas chungas.

Pero es un mezcla increíblemente eficaz que hace que, aun cuando llega el momento de desvelar elementos clave, se asegura de no perder nada de interés. En sus primeros episodios, la serie quiere dejar claro que va a importar más el por qué que el quién.

El que vayan tan al grano no quiere decir que 'Perdida' sea obvia. El equipo de guionistas de Natxo López sabe mantener ocuta la cadena de acontecimientos que cuenta la serie saltando de pasado a presente para profundizar en la histora de la desaparición de Soledad y todo lo que provocó en su momento.

Habiendo visto dos de los once episodios que componen la primera temporada de la serie, hay que reconocer que 'Perdida' engancha... y no necesita de muchos artificios para hacerlo. Una dirección solvente, un guion vibrante y un reparto acertado combinan a la perfección en un thriller sólido que, esperemos, no desinfle tras su presentación.