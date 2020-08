Las primeras críticas de 'Tenet' son explosivas: "una película que muestra lo imposible", "diferente a todo lo que has visto"

El 26 de agosto, Christopher Nolan vuelve a la gran pantalla con el proyecto mas ambicioso de su carrera. 'Tenet' por fin se ha mostrado a la crítica y las reacciones han sido, en parte, las esperables. Un presupuesto de mas de 200 millones de dólares al servicio de una trama que los que han visto califican de confusa pero absorbente. Hablan de que "sus efectos especiales prácticos son pura hechicería". Aunque también hay algunas voces disidentes.

El director de 'Memento', 'Origen', 'Interestellar' o la trilogía de Batman es amado y odiado por lo que no es extraño que las primeras reacciones estén algo más divididas, entre los que la califican de una obra maestra y los que no están demasiado impresionados por su gravedad, pero la mayoría dejan entrever que está a la altura de las mejores películas del director, lo cual no es moco de pavo. Aquí va una batería de opiniones sin spoilers:

#Tenet is another remarkable masterpiece by Christopher Nolan, in every sense of the word - from the stunning IMAX cinematography, to the mind-boggling sci-fi plotting and breathtakingly grounded reimagining of Mr. Bean canon, this is pure Nolan. Well worth the trip to the cinema