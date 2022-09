'El señor de los anillos: Los anillos de poder' (1x06): un impresionante episodio que cuenta un hecho fundamental en la historia de la Tierra Media

Los primeros episodios de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' me dejaron cierto sabor agridulce. Visualmente siempre ha lucido de maravilla pese a pequeños errores fruto de las prisas, pero a cambio demasiados personajes me daban un poco igual, lo cual afectaba directamente al interés hacia lo que me estaba contando la serie de Amazon.

No fue hasta 'Separaciones', el quinto capítulo de la serie, cuando más cosas empezaron a hacer click, sobre todo porque personajes que como mucho me provocaban indiferencia empezaban a resultar más atractivos y todo empezaba a encauzarse, restando así peso a ese componente más introductorio de 'Los anillos de poder'. Eso ha ido a más en 'Udûn', un impresionante episodio que ha servido además para contarnos un hecho fundamental en la historia de la Tierra Media.

Cuidado con los spoilers del episodio a partir de aquí.

Mucho más centrado y aún más espectacular

En 'Separaciones' se han dejado completamente de lado varias líneas argumentales para centrarse en la batalla del ejército de Adar contra los humanos de las Tierras del Sur. Cualquiera sabía ya que ese lugar estaba condenado a convertirse en Mordor, pero siempre quedaba la duda de cómo y cuándo sucedería eso. La erupción del Monte del Destino al final del episodio ha dejado claro que se trata de algo inminente.

Sin embargo, no nos adelantos todavía tanto, pues la serie de Amazon Prime Video exhibió bien de músculo antes de que el astuto plan de Adar pudiera ejecutarse. Sí es verdad que esa espectacular batalla no puede compararse por ejemplo a la del Abismo de Helm de 'Las Dos Torres', pero es que esto no deja de ser un primer paso hacia la caída en la oscuridad de la Tierra Media. Como tal, ha cumplido con creces.

Además, la batalla ha recibido un tratamiento visual bastante limpio, dejando claro que se ha dedicado tiempo a las coreografías para que todo el dinero gastado, que no ha sido precisamente poco, luzca en pantalla. Sí que puede haber tenido alguna pequeña salida de tono como esas acrobacias de Galadriel, pero nos olvidemos tampoco de ciertas locuras que hacía Legolas en la trilogía de 'El señor de los anillos'.

También ha sido un acierto la forma de estructurar el enfrentamiento, ya que la dinámica de la batalla sufre varias fluctuaciones, desde la aparente victoria inicial de los habitantes de las Tierras del Sur hasta la llegada salvadora del ejército de Númenor cuando todo parecía perdido. Irreprochable en términos dramáticos por mucho que cualquiera pudiese verse venir algo así.

Lo más curioso de todo es que la emoción y el espectáculo en el campo de batalla no ha sido lo mejor del episodio. Ese privilegio hay que dárselo a momentos más centrados en los diálogos, desde esa conversación de Isildur con su padre sobre el caballo del primero detectando que algo le pasa que parece un presagio de lo que sucederá tiempo después cuando se haga con el Anillo Único hasta la charla de Galadriel con Adar que deja claro que la pureza de ella puede saltar por los aires en cualquier momento.

Con todo, la ejecución del plan de Adar cuando todo parecía perdido es el momento estrella del episodio. Desde Theo diciendo que el artefacto en cuestión le hacía sentir poderoso, en lo que parece un paralelismo claro con el Anillo Único, hasta cuando queda claro por qué el personaje interpretado por Joseph Mawle estaba cavando túneles sin parar.

Es verdad que la violenta erupción del Monte del Destino no deja de ser un primer paso, pero ahora sí que parece claro que todas las cartas están encima de la mesa. Permanece la duda de quién será realmente Sauron, pero ahora detenerse a teorizar al respecto no importa tanto como saber la forma en la que evolucionará todo. Por ahora, las Tierras del Sur ya deben haber quedado inutilizadas y las bajas serán enormes. Eso sí, ni por un segundo nadie se ha creído que Galadriel haya podido morir.

La cuestión ahora es saber cómo lo explican para que no quede la sensación de que los personajes principales de la serie son simplemente intocables. Justo en ese aspecto tenemos la única decisión realmente discutible de 'Separaciones', pues esa herida aparentemente mortal de Bronwyn era una ocasión de oro para que la serie aumentase la sensación de peligro.

En resumidas cuentas

Por mi parte creo que 'Separaciones' ha sido el mejor episodio de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' hasta ahora. En lo visual da hasta un paso adelante con la llegada de la primera batalla, en lo argumental empieza a dejar las cosas más claras y además ofrece un relato mucho más centrado, siendo la guinda el buen tratamiento de los personajes. Así, sí.

