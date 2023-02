'Sospechoso': un solvente thriller en Movistar Plus+ que se esfuerza demasiado en mantener la duda en torno a su protagonista

En 2022 los británicos anduvieron con la palabra sospecha, y derivados, como tendencia para titular algunos de sus thrillers. Primero vimos 'Sospechosos' (Suspicion) en Apple TV+, hace poco vimos 'Suspect', que en España se tradujo como 'Caza al culpable', y hoy Movistar Plus+ estrena 'Sospechoso' (The Suspect), un interesante policíaco protagonizado por Aidan Turner ('Poldark').

De hecho, el protagonista es el principal reclamo en la campaña para la serie. Sin embargo, para los más sibaritas no es el único, ya que viene de la factoría que trajo las siempre recomendables 'Line of Duty' y 'Vigil: Conspiración nuclear', una carta de presentación bastante contundente. La pena es que Peter Berry no es Jed Mercurio.

A lo largo de cinco episodios nos metemos de lleno en la investigación del asesinato de una chica. Aquí entra Joe (Turner), un psicólogo con sus quince minutos de fama que está dispuesto a ofrecer sus servicios para asesorar en la investigación. Sin embargo, pronto su comportamiento hace saltar las alarmas de los detectives (Shaun Parkes y Anjli Mohindra) quienes empiezan a creer que podría estar implicado.

Ambiguo pero insistente

De esta manera, el guion de Berry nos lleva por una historia que tiene su punto fuerte en mostrarse ambiguo respecto al proceder de su protagonista. Si bien según avanza nos va quedando ligeramente más clara su inocencia, los primeros compases de la serie se dedica a mostrarnos un número de decisiones por su parte que harían arquear la ceja hasta al menos suspicaz del mundo.

Aquí viene un problema: el guion se esfuerza demasiado en mantener esta sombra de sospecha, forzando de paso el límite del pacto de credulidad con el espectador. Porque más que tener a alguien con comportamiento errático y ciertas cosas que ocultar (su relación con la víctima, por ejemplo), nos enfrentamos a un protagonista que insiste una y otra vez en avivar las sospechas por parte de la policía gracias a tonterías.

Que también es cierto que el personaje de Aidan Turner es, cuanto menos, difícil. Podríamos considerarlo hasta algo negligente con su vida, su profesión y su familia. Por eso resulta bastante interesante ver cómo de polvos del pasado vienen unos lodos intensos y peligrosos.

Ahí es donde verdaderamente está lo atractivo en 'Sospechoso'. En ese ver cómo ocultar cosas, no saber actuar en ciertos casos y huir hacia adelante provoca situaciones incómodas. La doble investigación que se produce a lo largo de la serie (la oficial y la propia) nos lleva por una inesperada historia de ajuste de cuentas, incluso de venganza.

Más allá de que 'Sospechoso' fuerce algo de más su premisa, la verdad es que tenemos ante nosotros un thriller bastante entretenido y solvente. Es algo más directo de lo que aparenta con sus giros, lo que, al fin y al cabo, se agradece.