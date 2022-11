Solo dura 4 horas y es un efectivo policiaco: James Nesbitt encabeza el llamativo reparto de esta serie de intriga que se acaba de estrenar en streaming

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que lo más interesante de 'Caza al culpable' (Suspect), drama policiaco protagonizado por James Nesbitt ('The Missing', por ejemplo) que estrena hoy Movistar Plus+, es su formato. Su estructura, más bien, ya que ayuda bastante a que la propuesta no se haga algo pesada.

Con ocho episodios de unos 23 minutos cada uno, la serie se estructura de una forma muy clara: un capítulo, una persona relacionada con la víctima y que se convierte en sospechoso en la cruzada personal que nuestro protagonista tiene para demostrar que su hija, a la que apenas conoce, ha sido asesinada.

De esta manera, en cada episodio conocemos a uno de estas personas de interés (interpretados por Niamh Algar, Antonia Thomas, Sacha Dawan, Sam Heughan, Richard E. Grant, Anne-Marie Duff, etc.) en algunos casos casi a la vez que nuestro protagonista. Cada capítulo es básicamente eso: una conversación más o menos tensa en un par de escenarios.

Sospechosos

El guion de Matt Baker (basado en la danesa 'Forhøret') nos presenta muy claramente las cosas. Es, en cierta medida, bastante clásico en su planteamiento y en el desarrollo de nuestro detective (que es bastante genérico) con esa búsqueda intensa y su implicación con un caso de aparente suicidio.

Por otro lado, la dirección de Dries Vos insufla un toque onírico a la puesta en escena, lo que permite no solo darle una distinción a lo que por otro lado podría quedar como demasiado genérico sino también el explorar el amplio abanico de emociones del personaje de Nesbitt, que se ve intentando que la situación no le supere.

Al estar hecha de esta manera, casi como si de una obra de teatro se tratase, 'Caza al culpable' es tremendamente expositiva. Los diálogos continuos son los que poco a poco nos van desvelando quién es realmente nuestra víctima, en qué estaba metida y qué pudo llegar a pasar.

Esto no es tanto un defecto sino una apuesta acorde con la serie danesa original. Otra cosa es que la serie funcione del todo bien con la ausencia de algo más de acción o, al menos, investigación detectivesca más allá de velados interrogatorios no oficiales.

Más allá de eso, hay que reconocer que 'Caza al culpable' es bastante efectivo en lo que propone. Si bien creo que es algo impostada en su tono y la duración no permite explorar más a los personajes, resulta un aperitivo apetecible para un maratón de una tarde aunque sea solo por el reparto impresionante que tiene.