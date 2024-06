'The Acolyte' (1x04) - En busca del wookie perdido en un satisfactorio episodio que parece sugerir la identidad del misterioso villano

Nuevo miércoles y ya podemos ver el nuevo episodio de 'The Acolyte'. La serie de Star Wars en Disney+ vuelve una semana después del que puede ser su capítulo más polémico (o, al menos, el que más debate ha provocado) para devolvernos al "presente" y la cruzada asesina de Mae (Amandla Stenberg).

Por supuesto, a partir de aquí spoilers de 'Día', el episodio 1x04 de 'The Acolyte'.

Tal como se nos adelantó en el segundo episodio, el próximo objetivo de Mae es el maestro Kelnacca (Joonas Suotamo), el wookie que se encuentra retirado en las profundidades boscosas de Khofar. Planeta al que llegan Mae y Qimir (Manny Jacinto). Este último parece un experto guía en un planeta prácticamente sin cartografiar.

En Coruscant, en lo que Osha (Stenberg) está despidiéndose viendo que poco pinta allí, el consejo Jedi está analizando el caso al que se enfrentan y quién es el presunto maestro de la hermana mala. Curiosamente, ni se plantean el que pudiera ser algo "peor" que alguna escisión de la Orden jedi. En esta reunión dan a entender, además, cierta pérdida de poder de estos en la República o, al menos, no deben estar muy de buenas con el Senado.

Además, hay cierto roce entre Vernestra (Rebecca Henderson) y Sol (Lee Jung-jae) respecto precisamente al hecho de que no se dio cuenta de que Mae sobrevivió. Por cierto, en lo que andan discutiendo sobre esto y qué van a hacer, vemos algún rostro conocido como el del Maestro Ki-Adi-Mundi. Sol logra encontrar a Osha antes de irse y parten para Khofar.

A prueba

De esta manera tenemos una doble búsqueda del jedi en la cual podemos ver casi de manera paralela las inquietudes de Mae y de Osha. La primera, dándole vueltas al tema de la "prueba" a la que la somete su maestro... y si en realidad es la lección definitiva que debe aprender. La segunda, por su parte, parece reflexionar en torno al uso/sensibilidad de la Fuerza.

En esto estarán cuando Mae parece tener claro que no basta de juegos de Maestro/Acólita y tiende una trama a Qimir. Quiere ir a ver a Kelnacca y entregarse a los jedis. Sin embargo, el plan no sale bien ya que cuando llega ya es demasiado tarde y el wookie yace muerto de una estocada. Justo en ese momento llega la partida jedi a la casa.

No será el único y es que por fin vemos al misterioso Maestro, encasquetado con un casco "sonriente" que le cubre todo el rostro. Levitando se acerca por detrás a Osha, que estaba en la retaguardia y de un golpe de fuerza se la quita de en medio. Otro golpe de fuerza y sacude a la media docena de jedis enfrente de él.

Así acaba un capítulo en el que la teoría de que este villano se trate en realidad de Qimir cobra todavía más fuerza. Sobre todo tras un episodio de muchas conversaciones sobre lo que quiere o no el misterioso Maestro de Mae. De ser cierto, eso sí, tendríamos que ver cómo se las ingenió (y cuándo) para matar a Kalnecca (la herida está humeando todavía) sin que nadie se diese cuenta de su ausencia. ¿Fue cuando fue a busca agua o después de caer en la trampa de Mae?

Si bien esta es la teoría más plausible —otra podría ser alguna otra superviviente de Brendok o que tuviese mucho que ver con ello—, y a pesar de lo previsible que es a veces, 'The Acolyte' está jugando a que intentemos rellenar huecos (el episodio flashback es paradigmático) apuntando a que lo realmente interesante no es lo que estamos viendo, sino lo que no. Básicamente esa es, de hecho, la temática de la serie: la amenaza oculta que no supieron ver los jedis... y quizás los espectadores tampoco.

