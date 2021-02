'The Lady and the Dale': una interesante docuserie en HBO sobre un coche revolucionario y una buscavidas trans en caza y captura

La naturaleza humana hace que de la necesidad surja el arte y las ideas para sacar tajada de algo. Ese es uno de los elementos motivos de 'The Lady and the Dale', docuserie de cuatro episodios de HBO que repasa la vida de Elizabeth Carmichael, empresaria transgénero que quiso revolucionar el mundo del automóvil con su coche de tres ruedas, el Dale.

De la mano de los hermanos Duplass ('Room 104') en la producción y con Nick Cammilleri y Zackary Drucke en la dirección, nos adentramos en una historia de auge y caída de una empresa automovilística y de la estafadora que dirigió todo el cotarro.

El primer episodio —la he podido ver completa— nos pone un doble contexto claro. Por un lado la crisis de petróleo de los 70, con una gran falta de suministro de gasolina en la que este revolucionario coche se mostraba, con sus 75 millas el galón (unos 3 litros a los 100km), un auténtico caramelito en tiempos de escasez.

Él y Ella

El segundo punto que necesitamos y que se nos presenta la minidocuserie es que Geraldine Elizabeth fue antes Jerry Dean. Cuestión que no sería relevante de no ser porque Jerry Dean Michael es un criminal exconvicto buscado por la justicia por fraude. Padre de cinco, él y su mujer han ido de pueblo en pueblo viviendo en tiendas de campaña o durmiendo en el coche hasta que su nueva identidad proveyó de cierta tranquilidad y una nueva oportunidad de negocio.

Tan acostumbrados que estábamos últimamente a que cualquier documental de los últimos años tuviese a disposición miles de horas de metraje para ayudar a reconstruir el relato, es raro ver que 'The Lady and the Dale' no tiene tanta suerte. Apenas existen imágenes de la protagonista de la historia y los documentalistas han decidido distinguir su serie usando animación.

Una animación cutout, es decir, de recortes de papel, a través de la cual se reconstruye la historia de Jerry/Liz contando con la ayuda de informes policiales y testimonios de la familia —dos hijo y un nieto—, agentes de la autoridad y antiguos trabajadores de la Twentieth Century Motor Car Corp., al empresa que fundó. Una buena herramienta que logra dar fuerza a la narración, al relato.

La humanidad del criminal

Los directores juega mucho con el aspecto emocional, algo que logran bastante al narrar la biografía de esta empresaria/criminal de este modo. Los testimonios de sus hijos desbordan un cariño y una lealtad paternofilial que ayuda mucho a que empaticemos con ella y con su historia. Esto hace que, extrañamente, los supuestos "héroes" de la historia, aquellos que descubren su tapadera, tengan una luz algo más turbia.

Pero no es cuestión de cambiar la historia, sino de reconocer la humanidad en torno a una figura buscavidas que ha intentado perseguir tanto su identidad como el bienestar de su familia. La lástima es que se haya hecho al margen de la ley.

Por otro lado, las dos mitades de la docuserie son claras en su propósito. Si bien los dos primeros episodios es una exposición rápida de los hechos, los dos últimos abre el foco para hablar, ligeramente más en profundidad sobre la significancia de la historia y de la figura de Carmichael en una época en la que la transexualidad estaba todavía muy escondida.

Con 'The Lady and the Dale' HBO vuelve a jugar en el terreno de contar historias insólitas (como con 'McMillion$') y que no podemos creer que no supiésemos nada hasta el momento. Sin embargo, creo que el calado del documental va a ser similar al del ruido mediático que tuvo la historia real en la época... más allá del impacto inicial y de contar una buena historia, se va a quedar en el olvido.